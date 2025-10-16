Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जैसलमेर

जैसलमेर बस अग्निकांड: हादसे का दिल झकझोर देने वाला वीडियो, आग की लपटों के बीच से कूदकर रहे थे लोग, गूंज रही थी चीखें

Jaisalmer bus fire video: जैसलमेर बस हादसे में अब तक 22 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं, डीएनए परीक्षण में 18 शवों की पहचान कर ली गई है। हादसे का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें देखा जा सकता है कि कैसे लोग अपनी जान बचाने के लिए आग की लपटों के बीच से कूद रहे हैं।

less than 1 minute read

जैसलमेर

image

Arvind Rao

Oct 16, 2025

Jaisalmer bus fire video

Jaisalmer bus fire video (Patrika Photo)

Jaisalmer bus fire video: जैसलमेर बस हादसे ने पूरे राजस्थान को शोक और सिहरन में डाल दिया है। अब तक 22 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, जबकि डीएनए परीक्षण से 18 शवों की पहचान कर ली गई है।


हादसे का जो वीडियो सामने आया है, उसने हर किसी का दिल दहला दिया। आग की लपटों से घिरी बस में यात्री खिड़कियों और दरवाजों से कूदकर जान बचाने की कोशिश कर रहे थे। कई लोग झुलसते हुए सड़क पर गिर पड़े, कुछ वहीं दर्द से तड़पते रह गए। एक प्रत्यक्षदर्शी ने बताया, बस रुकते ही सब कुछ खत्म हो गया, बस चीखें और रोने की आवाजें सुनाई दे रही थीं।


घटना में जान गंवाने वालों में बच्चे, महिलाएं और युवा शामिल हैं। कई परिवारों के दीप एक साथ बुझ गए। पहचान के लिए परिजनों को डीएनए सैंपल देने पड़े, जिससे मातम का माहौल और भी गहरा गया।


वीडियो में बस पूरी तरह जलती हुई दिख रही है, पास ही कुछ लोग बदहवासी में दौड़ते नजर आते हैं। सड़क पर रोने-कराहने की आवाजें गूंज रही थीं। हादसे ने यह सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या बसों में सुरक्षा मानकों की अनदेखी ने इन 22 जिंदगियों को लील लिया? लपटों में खोई चीखें आज भी गवाही दे रही हैं कि यह सिर्फ हादसा नहीं, एक व्यवस्था की विफलता थी।

ये भी पढ़ें

Jaisalmer Bus Fire Update : मृतकों की संख्या 22 पहुंची, परिजनों को शव सौंपने की प्रक्रिया शुरू, मुआवजा के लिए धरने पर बैठे लोग
जोधपुर
Jaisalmer Bus Fire Update 22 death process of handing over bodies to their families has start People are protesting for adequate compensation

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

16 Oct 2025 01:38 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaisalmer / जैसलमेर बस अग्निकांड: हादसे का दिल झकझोर देने वाला वीडियो, आग की लपटों के बीच से कूदकर रहे थे लोग, गूंज रही थी चीखें

बड़ी खबरें

View All

जैसलमेर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

जैसलमेर बस अग्निकांड: ‘काश बस नहीं रुकवाता तो बच जाती राजेंद्र की जान’, थम नहीं रही पत्नी की रुलाई, बेटा पूछ रहा- पाप कब आएंगे?

Jaisalmer Bus Fire
जैसलमेर

‘हम 4 लाख देते हैं, हमारा बेटा वापस ला दो…’, दिवाली सरप्राइज देने निकले एक ही परिवार के 5 जने जलकर राख, रोती रही बुजुर्ग मां

जैसलमेर

जैसलमेर बस अग्निकांड: 18 में से 10 शवों की DNA जांच पूरी, एक अज्ञात के परिजन की तलाश जारी

Jaisalmer bus fire DNA testing
जैसलमेर

सुरक्षा के माकूल बंदोबस्त न नियमों की पालना, एसी बसों में आपातकालीन द्वार, नॉन एसी में नहीं

जैसलमेर

जन्मदिन के नौ दिन बाद ही पोकरण की राह आखिरी सफर

जैसलमेर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.