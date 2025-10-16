जैसलमेर बस अग्निकांड: हादसे का दिल झकझोर देने वाला वीडियो, आग की लपटों के बीच से कूदकर रहे थे लोग, गूंज रही थी चीखें



हादसे का जो वीडियो सामने आया है, उसने हर किसी का दिल दहला दिया। आग की लपटों से घिरी बस में यात्री खिड़कियों और दरवाजों से कूदकर जान बचाने की कोशिश कर रहे थे। कई लोग झुलसते हुए सड़क पर गिर पड़े, कुछ वहीं दर्द से तड़पते रह गए। एक प्रत्यक्षदर्शी ने बताया, बस रुकते ही सब कुछ खत्म हो गया, बस चीखें और रोने की आवाजें सुनाई दे रही थीं।