जैसलमेर बस अग्निकांड: हादसे का दिल झकझोर देने वाला वीडियो, आग की लपटों के बीच से कूदकर रहे थे लोग, गूंज रही थी चीखें

Jaisalmer bus fire video (Patrika Photo)
Jaisalmer bus fire video: जैसलमेर बस हादसे ने पूरे राजस्थान को शोक और सिहरन में डाल दिया है। अब तक 22 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, जबकि डीएनए परीक्षण से 18 शवों की पहचान कर ली गई है।
हादसे का जो वीडियो सामने आया है, उसने हर किसी का दिल दहला दिया। आग की लपटों से घिरी बस में यात्री खिड़कियों और दरवाजों से कूदकर जान बचाने की कोशिश कर रहे थे। कई लोग झुलसते हुए सड़क पर गिर पड़े, कुछ वहीं दर्द से तड़पते रह गए। एक प्रत्यक्षदर्शी ने बताया, बस रुकते ही सब कुछ खत्म हो गया, बस चीखें और रोने की आवाजें सुनाई दे रही थीं।
घटना में जान गंवाने वालों में बच्चे, महिलाएं और युवा शामिल हैं। कई परिवारों के दीप एक साथ बुझ गए। पहचान के लिए परिजनों को डीएनए सैंपल देने पड़े, जिससे मातम का माहौल और भी गहरा गया।
वीडियो में बस पूरी तरह जलती हुई दिख रही है, पास ही कुछ लोग बदहवासी में दौड़ते नजर आते हैं। सड़क पर रोने-कराहने की आवाजें गूंज रही थीं। हादसे ने यह सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या बसों में सुरक्षा मानकों की अनदेखी ने इन 22 जिंदगियों को लील लिया? लपटों में खोई चीखें आज भी गवाही दे रही हैं कि यह सिर्फ हादसा नहीं, एक व्यवस्था की विफलता थी।
जैसलमेर
राजस्थान न्यूज़
