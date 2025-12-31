वर्ष के अंतिम दिन व्यवस्था में ‘ फॉल्ट’, दिन भर विद्युत व्यवधान ने किया हैरान-परेशान

बिजली आपूर्ति में व्यवधान का असर पर्यटन गतिविधियों पर भी दिखा। नए साल के जश्न के लिए बड़ी संख्या में सैलानी जैसलमेर पहुंचे हुए हैं। होटल, रेस्टोरेंट्स आदि में बार-बार बिजली गुल होने से प्रबंधन को जनरेटर का सहारा लेना पड़ा। इससे संचालन लागत बढ़ी और कुछ स्थानों पर मेहमानों की नाराजगी भी सामने आई। कारोबारियों का कहना है कि पीक टूरिज्म सीजन में निर्बाध बिजली आपूर्ति बेहद जरूरी है, लेकिन व्यवस्था लगातार जवाब दे रही है। सूत्रों के अनुसार तकनीकी खामियों और कुछ स्थानों पर सुधारात्मक कार्य के कारण आपूर्ति प्रभावित रही। हालांकि स्थानीय लोगों का कहना है कि समस्या कोई नई नहीं है और समय रहते ठोस कदम नहीं उठाए गए। कई क्षेत्रों में जर्जर लाइनों और ट्रांसफार्मरों की वजह से बार-बार फॉल्ट की स्थिति बन रही है। शहरी क्षेत्र के उपभोक्ता उम्मेद कुमार ने बिजली विभाग से मांग की है कि नए वर्ष में कम से कम निर्बाध और स्थिर बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। विशेषकर पर्यटन सीजन और सर्दी के दौरान अघोषित कटौती पर रोक लगाई जाए, ताकि लोगों को राहत मिल सके।