राजस्थान में आगजनी के हादसे: धुआं-लपटों में समां गईं कई लोगों की जिंदगियां, हादसों ने परिवारों को कर दिया तबाह



इस हादसे में नौ लोगों की मौत हो गई और कई अन्य गंभीर रूप से घायल हुए। मृतकों में पुरुष, महिलाएं और दो बच्चे भी शामिल हैं। आग लगने के बाद अस्पताल प्रशासन ने 24 मरीजों को सुरक्षित स्थान पर स्थानांतरित किया। घटना की गंभीरता को देखते हुए राजस्थान सरकार ने उच्च स्तरीय जांच समिति गठित की है। अधिकारियों का कहना है कि अस्पताल में सुरक्षा मानकों की समीक्षा की जाएगी और भविष्य में ऐसे हादसों से बचने के लिए सुधारात्मक कदम उठाए जाएंगे।