जैसलमेर

जैसलमेर बस अग्निकांड: ‘मैंने आंखों के सामने लोगों को जलते देखा, पर कोई कुछ कर नहीं पा रहा था’, झुलसे यात्री ने बताया खौफनाक मंजर

Jaisalmer Bus Fire: जैसलमेर बस अग्निकांड में झुलसे यात्री कस्तूर सिंह ने बताया कि उन्होंने आंखों के सामने 16 शव निकाले, जबकि बस में कई और लाशें थीं। घायल स्थानीयों ने एंबुलेंस से ट्रॉमा सेंटर पहुंचाए। परिवार अपने परिजनों को ढूंढते बिलखते रहे।

less than 1 minute read

जैसलमेर

image

Arvind Rao

Oct 15, 2025

Jaisalmer Bus Fire

झुलसे यात्री ने बताया खौफनाक मंजर (फोटो- पत्रिका)

Jaisalmer Bus Fire: जैसलमेर में हुए भयानक बस अग्निकांड ने सभी को झकझोर दिया है। झुलसे यात्री कस्तूर सिंह ने घटना स्थल से पूरी घटना का दर्दनाक हाल बताते हुए कहा, मैंने आंखों के सामने लोगों को जलते देखा, पर कोई कुछ कर नहीं पा रहा था। बस से मैंने 16 शव निकाले, जबकि अंदर कई और लाशें पड़ी थीं।


घायलों में आठ साल के मासूम से लेकर 79 साल तक के बुजुर्ग शामिल हैं। कस्तूर सिंह ने बताया कि हादसे के समय बस में अफरा-तफरी का माहौल था और कई यात्री मदद के लिए चिल्ला रहे थे।


जैसलमेर के अस्पताल में भी स्थिति गंभीर रही। घायलों को लाते ही वहां हड़कंप मच गया। घायल यात्री एंबुलेंस में लाए जा रहे थे, लेकिन कई घायल स्थानीय लोगों ने अपने कंधों पर उठाकर ट्रॉमा सेंटर तक पहुंचाया। अस्पताल और आसपास के क्षेत्र में हर कोई अपने परिवार के सदस्य या जानकार को ढूंढ रहा था।


परिवारों का दर्द बेहिसाब था। कई लोग रोते-बिलखते अस्पताल पहुंचे। एक पिता ने आंसू बहाते हुए कहा, बस पांच मिनट पहले बेटे से बात की थी, अब वो कहां है पता नहीं। वहीं, अन्य लोग अपने बच्चों, भाई-बहनों और बुजुर्गों को ढूंढने में जुटे रहे।


बताते चलें, जैसलमेर से जोधपुर जा रही एसी स्लीपर बस में लगी भीषण आग में 20 यात्रियों की जिंदा जलकर मौत हो गई। इनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। झुलसे हुए लोगों को जोधपुर रेफर किया गया है। डीएनए के जरिए शवों की शिनाख्त की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है।

