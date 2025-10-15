जैसलमेर बस अग्निकांड: ‘मैंने आंखों के सामने लोगों को जलते देखा, पर कोई कुछ कर नहीं पा रहा था’, झुलसे यात्री ने बताया खौफनाक मंजर

Jaisalmer Bus Fire: जैसलमेर में हुए भयानक बस अग्निकांड ने सभी को झकझोर दिया है। झुलसे यात्री कस्तूर सिंह ने घटना स्थल से पूरी घटना का दर्दनाक हाल बताते हुए कहा, मैंने आंखों के सामने लोगों को जलते देखा, पर कोई कुछ कर नहीं पा रहा था। बस से मैंने 16 शव निकाले, जबकि अंदर कई और लाशें पड़ी थीं।