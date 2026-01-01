जैसलमेर : सम क्षेत्र में शुद्ध आहार अभियान के तहत खाद्य सुरक्षा टीम की कार्रवाई

निरीक्षण के दौरान पनीर, दही, तेल, मावा, ग्रेवी और घी सहित कुल 15 खाद्य नमूने संग्रहित किए गए। निरामय राजस्थान कार्यक्रम के तहत खाद्य सामग्री के निर्माण, विक्रय और भंडारण में शुद्धता बनाए रखने तथा संस्थानों में स्वच्छता पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए गए। खाद्य सुरक्षा अधिकारी किशनाराम कड़वासरा ने बताया कि विशेष अभियान के दौरान खराब अवस्था में पाई गई चावल, दाल बाटी सहित अन्य खाद्य सामग्री को मौके पर नष्ट कराया गया। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत लिए गए सभी नमूनों को जांच के लिए जोधपुर स्थित प्रयोगशाला भेजा गया है। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।