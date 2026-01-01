1 जनवरी 2026,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Year Ender 2025

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जैसलमेर

जैसलमेर : सम क्षेत्र में शुद्ध आहार अभियान के तहत खाद्य सुरक्षा टीम की कार्रवाई

शुद्ध आहार–मिलावट पर वार अभियान के अंतर्गत चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने सम क्षेत्र में होटलों और रिसोर्ट्स पर निरीक्षण किया।

less than 1 minute read
Google source verification

जैसलमेर

image

Deepak Vyas

Jan 01, 2026

शुद्ध आहार–मिलावट पर वार अभियान के अंतर्गत चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने सम क्षेत्र में होटलों और रिसोर्ट्स पर निरीक्षण किया। आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण टी. शुभमंगला के निर्देशानुसार गत तीन दिनों में सीएमएचओ डॉ. राजेंद्र कुमार पालीवाल के नेतृत्व में खाद्य सुरक्षा टीम ने कार्रवाई की।

निरीक्षण के दौरान पनीर, दही, तेल, मावा, ग्रेवी और घी सहित कुल 15 खाद्य नमूने संग्रहित किए गए। निरामय राजस्थान कार्यक्रम के तहत खाद्य सामग्री के निर्माण, विक्रय और भंडारण में शुद्धता बनाए रखने तथा संस्थानों में स्वच्छता पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए गए। खाद्य सुरक्षा अधिकारी किशनाराम कड़वासरा ने बताया कि विशेष अभियान के दौरान खराब अवस्था में पाई गई चावल, दाल बाटी सहित अन्य खाद्य सामग्री को मौके पर नष्ट कराया गया। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत लिए गए सभी नमूनों को जांच के लिए जोधपुर स्थित प्रयोगशाला भेजा गया है। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

01 Jan 2026 08:40 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaisalmer / जैसलमेर : सम क्षेत्र में शुद्ध आहार अभियान के तहत खाद्य सुरक्षा टीम की कार्रवाई

बड़ी खबरें

View All

जैसलमेर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

शीतलहर की चपेट में जैसलमेर, 5 डिग्री गिरा पारा

जैसलमेर

सीमा पार कर आए पाकिस्तानी घुसपैठिए को सीसुब ने पकड़ा

जैसलमेर

भारत-पाक बॉर्डर से आई बड़ी खबर: BSF ने पाकिस्तान से आया घुसपैठिया पकड़ा, कोहरे का फायदा उठाकर घुसा

Jaisalmer India-Pakistan border BSF
जैसलमेर

नव वर्ष 2026: जैसलमेर से सम तक उत्साह, उल्लास व उमंग, बहा लोक संस्कृति का दरिया

जैसलमेर

उम्मीदें 2026 : जो बदलेंगी जैसलमेर की तस्वीर और संवारेगी तकदीर

जैसलमेर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.