Jaisalmer Bus Fire: मातम में बदली त्यौहार की खुशियां, कई घरों के बुझ गए चिराग, हॉस्पिटल में फूट-फूटकर रोने लगे परिजन

बस में सवार थे रामदेवरा के महिपाल सिंह जो परीक्षा देकर लौट रहे थे। झुलसने के बाद वे जोधपुर की बर्न यूनिट में भर्ती हैं। अस्पताल के बाहर उनके पिता नग सिंह गहरी चिंता में डूबे थे। वे बोले कि '5 मिनट पहले बेटे से बात की थी…फिर हादसे की खबर मिली।' वहीं अब्दुल अजीज अपने भाई उम्मेदुल्लाह के लिए बेहाल थे जो हादसे में बुरी तरह झुलस गया। आशीष की माँ ने रोते हुए बताया कि 'आग लगने के बाद भी ड्राइवर गाड़ी आधा किलोमीटर तक दौड़ाता रहा…!'