पर्यटन सीजन में जैसलमेर पुलिस सतर्क, मोबाइल, बैग और पर्स बरामद

अंतरराष्ट्रीय पर्यटन स्थल में पर्यटन सीजन को देखते हुए जिला पुलिस की ओर से सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। पर्यटकों की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए टूरिस्ट हेल्प डेस्क का गठन किया है। हेल्प डेस्क के लिए मोबाइल नंबर 7240252526 जारी किया गया है, जिस पर प्राप्त शिकायतों पर तत्काल कार्रवाई की जा रही है।पर्यटक सुरक्षा दल को सूचना मिली कि जैसलमेर भ्रमण पर आए एक कोरियाई पर्यटक का मोबाइल फोन रेगिस्तान क्षेत्र में जाते समय गुम हो गया। सूचना को गंभीरता से लेते हुए पर्यटक सुरक्षा दल प्रभारी कमाल खां सउनि के नेतृत्व में पुलिस जाब्ते ने डीसीआरबी से समन्वय स्थापित किया।