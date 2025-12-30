पर्यटन सीजन में जैसलमेर पुलिस सतर्क, मोबाइल, बैग और पर्स बरामद

अंतरराष्ट्रीय पर्यटन स्थल में पर्यटन सीजन को देखते हुए जिला पुलिस की ओर से सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। पर्यटकों की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए टूरिस्ट हेल्प डेस्क का गठन किया है। हेल्प डेस्क के लिए मोबाइल नंबर 7240252526 जारी किया गया है, जिस पर प्राप्त शिकायतों पर तत्काल कार्रवाई की जा रही है।पर्यटक सुरक्षा दल को सूचना मिली कि जैसलमेर भ्रमण पर आए एक कोरियाई पर्यटक का मोबाइल फोन रेगिस्तान क्षेत्र में जाते समय गुम हो गया। सूचना को गंभीरता से लेते हुए पर्यटक सुरक्षा दल प्रभारी कमाल खां सउनि के नेतृत्व में पुलिस जाब्ते ने डीसीआरबी से समन्वय स्थापित किया।
तकनीकी सहायता के माध्यम से मोबाइल फोन की लोकेशन ट्रेस कर रेगिस्तानी क्षेत्र से फोन बरामद किया गया और सुरक्षित रूप से पर्यटक को सुपुर्द किया गया। इसी तरह अभय कमांड सेंटर पर सूचना प्राप्त हुई कि भीलवाड़ा निवासी दिनेश वैष्णव और उनकी पत्नी निशा वैष्णव का बैग टैक्सी में रह गया है। कंट्रोल रूम प्रभारी रतन सिंह के निर्देशन में अभय कमांड सेंटर पर तैनात गणपतराम कानि ने सीसीटीवी कैमरों की सहायता से टैक्सी की पहचान की। चालक से संपर्क कर बैग बरामद किया गया और पर्यटकों को सुपुर्द किया गया।
एक अन्य मामले में अहमदाबाद से परिवार सहित आए पर्यटक मुनावर शेख की पत्नी का पर्स, जिसमें करीब दस हजार रुपये थे, गडीसर चौराहे पर गिर गया। सूचना मिलते ही अभय कमांड सेंटर के कैमरों की जांच की गई। फुटेज में पर्स उठाने वाले व्यक्ति की पहचान कर उसे बुलाया गया और पर्स सुरक्षित रूप से पर्यटकों को लौटाया गया।
