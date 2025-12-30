नहरी क्षेत्र में सड़क हादसा, बैल से टकराई बाइक.. युवक की मौत

मोहनगढ़ नहरी क्षेत्र में सोमवार रात्रि एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। पीटीएम थाना क्षेत्र के 5 पीडी इलाके में बाइक और बैल की टक्कर में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई।
जानकारी के अनुसार 28 वर्षीय रेशमराम निवासी 25 पीडी, रात्रि को समय बाइक से सड़क मार्ग होते हुए 113 आरडी की ओर जा रहा था। इस दौरान अचानक सड़क पर सामने आए बैल से उसकी बाइक की जोरदार टक्कर हो गई। घायल रेशमराम ने मौके पर ही दम तोड़ दिया।
घटना की सूचना मिलते ही पीटीएम थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर मोहनगढ़ अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। परिजनों के पहुंचने के बाद पोस्टमार्टम करवाया गया। पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंपा गया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी गई है।
