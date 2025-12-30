नहरी क्षेत्र में सड़क हादसा, बैल से टकराई बाइक.. युवक की मौत

जानकारी के अनुसार 28 वर्षीय रेशमराम निवासी 25 पीडी, रात्रि को समय बाइक से सड़क मार्ग होते हुए 113 आरडी की ओर जा रहा था। इस दौरान अचानक सड़क पर सामने आए बैल से उसकी बाइक की जोरदार टक्कर हो गई। घायल रेशमराम ने मौके पर ही दम तोड़ दिया।