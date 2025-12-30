30 दिसंबर 2025,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जैसलमेर

नहरी क्षेत्र में सड़क हादसा, बैल से टकराई बाइक.. युवक की मौत

मोहनगढ़ नहरी क्षेत्र में सोमवार रात्रि एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। पीटीएम थाना क्षेत्र के 5 पीडी इलाके में बाइक और बैल की टक्कर में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई।

less than 1 minute read
Google source verification

जैसलमेर

image

Deepak Vyas

Dec 30, 2025

मोहनगढ़ नहरी क्षेत्र में सोमवार रात्रि एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। पीटीएम थाना क्षेत्र के 5 पीडी इलाके में बाइक और बैल की टक्कर में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई।

जानकारी के अनुसार 28 वर्षीय रेशमराम निवासी 25 पीडी, रात्रि को समय बाइक से सड़क मार्ग होते हुए 113 आरडी की ओर जा रहा था। इस दौरान अचानक सड़क पर सामने आए बैल से उसकी बाइक की जोरदार टक्कर हो गई। घायल रेशमराम ने मौके पर ही दम तोड़ दिया।

घटना की सूचना मिलते ही पीटीएम थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर मोहनगढ़ अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। परिजनों के पहुंचने के बाद पोस्टमार्टम करवाया गया। पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंपा गया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी गई है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

30 Dec 2025 09:01 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaisalmer / नहरी क्षेत्र में सड़क हादसा, बैल से टकराई बाइक.. युवक की मौत

बड़ी खबरें

View All

जैसलमेर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

‘ खास मेहमानों ‘ की खातिरदारी में अफसरों के छूट रहे पसीने

जैसलमेर

पर्यटन सीजन में जैसलमेर पुलिस सतर्क, मोबाइल, बैग और पर्स बरामद

जैसलमेर

सड़क हादसा: गाड़ी व टैम्पो की भिड़ंत, 6 जने घायल

जैसलमेर

वाहन की टक्कर से बालिका की मौत, खेतोलाई के पास हादसा

जैसलमेर

सर्दी में भी गांवों में नहीं पहुंच रहा पानी, पेयजल संकट के हालात

जैसलमेर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.