सड़क हादसा: गाड़ी व टैम्पो की भिड़ंत, 6 जने घायल

पोकरण. कस्बे के फलसूंड रोड पर जोधपुर-जैसलमेर बाईपास फांटा पर मंगलवार को दोपहर एक गाड़ी व टैम्पो की भिड़ंत हो गई। हादसे में 6 जने घायल हो गए। गौरतलब है कि नववर्ष पर घूमने के लिए जैसलमेर जाने व वापिस आने वाले पर्यटकों की रेलमपेल लगी हुई है। साथ ही वाहन भार भी बढ़ गया है। मंगलवार को दोपहर एक ट्रेवलर गाड़ी व टैम्पो की फलसूंड रोड पर बाईपास फांटा के पास भिड़ंत हो गई।