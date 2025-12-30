30 दिसंबर 2025,

राज्य

जैसलमेर

सड़क हादसा: गाड़ी व टैम्पो की भिड़ंत, 6 जने घायल

पोकरण. कस्बे के फलसूंड रोड पर जोधपुर-जैसलमेर बाईपास फांटा पर मंगलवार को दोपहर एक गाड़ी व टैम्पो की भिड़ंत हो गई।

जैसलमेर

image

Deepak Vyas

Dec 30, 2025

पोकरण. कस्बे के फलसूंड रोड पर जोधपुर-जैसलमेर बाईपास फांटा पर मंगलवार को दोपहर एक गाड़ी व टैम्पो की भिड़ंत हो गई। हादसे में 6 जने घायल हो गए। गौरतलब है कि नववर्ष पर घूमने के लिए जैसलमेर जाने व वापिस आने वाले पर्यटकों की रेलमपेल लगी हुई है। साथ ही वाहन भार भी बढ़ गया है। मंगलवार को दोपहर एक ट्रेवलर गाड़ी व टैम्पो की फलसूंड रोड पर बाईपास फांटा के पास भिड़ंत हो गई।

हादसे में गुजरात के सुरेन्द्रनगर बिलाड़ा निवासी कानाभाई पुत्र भूपतभाई, महादेवभाई पुत्र कानाभाई, मीतेश पुत्र महादेवभाई, अरविंदभाई, लाभूदेवी व राकेशभाई घायल हो गए। सूचना पर 108 एम्बुलेंस तत्काल मौके पर पहुंची और घायलों को पोकरण के राजकीय अस्पताल पहुंचाया। यहां उपचार के बाद कानाभाई व लाभूदेवी को जोधपुर रैफर किया गया। अन्य को छुट्टी दी गई।

30 Dec 2025 08:58 pm

