1 जनवरी 2026,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Year Ender 2025

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जैसलमेर

रामदेवरा: तीन दशक से भर्ती शून्य, चार कार्मिकों पर पूरे कस्बे का भार

रामदेवरा कस्बे में पानी से जुड़ी समस्याओं का समय पर समाधान नहीं हो पा रहा है। मुख्य कारण है जलदाय विभाग में लगातार बढ़ती कार्मिकों की कमी।

less than 1 minute read
Google source verification

जैसलमेर

image

Deepak Vyas

Jan 01, 2026

रामदेवरा कस्बे में पानी से जुड़ी समस्याओं का समय पर समाधान नहीं हो पा रहा है। मुख्य कारण है जलदाय विभाग में लगातार बढ़ती कार्मिकों की कमी। तीन दशक से विभाग में नई भर्ती नहीं हुई, जिसके चलते अधिकांश पद खाली हैं और कामकाज गहराई से प्रभावित है।

करीब 5 किमी क्षेत्र में फैले कस्बे की सुदूर ढाणियों तक पाइप लाइन बिछी है। लाइन टूटने, लीकेज और वाल्व खराब होने जैसी दिक्कतों को दूर करने का दायित्व जलदाय विभाग के कार्मिक निभाते रहे हैं, लेकिन फीटर, लाइनमैन, पंप मैन, प्लंबर और मेसन जैसे पदों पर नई भर्ती न होने से स्थिति गंभीर होती जा रही है। लगातार सेवानिवृत्ति के कारण अब विभाग में केवल 4 कार्मिक बचे हैं, जो करीब 11 हजार आबादी वाले कस्बे की आपूर्ति संभाल रहे हैं।

यह है हकीकत

पानी वितरण व्यवस्था से जुड़े अधिकांश कार्य ठेके पर चल रहे हैं, इसलिए आपूर्ति का बड़ा हिस्सा ठेकेदार के कार्मिक देख रहे हैं। विभागीय आंकड़ों के अनुसार 1992 के बाद कोई भर्ती नहीं हुई। उस समय विभाग में 44 हजार से ज्यादा कर्मचारी थे, जो अब घटकर करीब 13 हजार रह गए। बढ़ती आबादी के मुकाबले इस संख्या में भारी कमी स्पष्ट रूप से कामकाज पर प्रभाव डाल रही है। इस स्थिति का सबसे बड़ा असर ग्रामीण क्षेत्रों में दिखता है। कस्बे में तो बिजली नियमित मिल जाती है, लेकिन गांवों में बिजली अक्सर रात में आती है और कर्मचारी संख्या कम होने से पम्प रात में ही चालू करने पड़ते हैं। ऐसे हालात में कर्मचारी 10 से 16 घंटे तक लगातार काम करने को मजबूर हैं। दिन भर पाइप लाइन मरम्मत और रात में आपूर्ति होने से कार्यभार बढ़ता जा रहा है और समय पर समस्याएं दूर नहीं हो पा रही हैं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

01 Jan 2026 10:52 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaisalmer / रामदेवरा: तीन दशक से भर्ती शून्य, चार कार्मिकों पर पूरे कस्बे का भार

बड़ी खबरें

View All

जैसलमेर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

जैसलमेर : सम क्षेत्र में शुद्ध आहार अभियान के तहत खाद्य सुरक्षा टीम की कार्रवाई

जैसलमेर

शीतलहर की चपेट में जैसलमेर, 5 डिग्री गिरा पारा

जैसलमेर

सीमा पार कर आए पाकिस्तानी घुसपैठिए को सीसुब ने पकड़ा

जैसलमेर

भारत-पाक बॉर्डर से आई बड़ी खबर: BSF ने पाकिस्तान से आया घुसपैठिया पकड़ा, कोहरे का फायदा उठाकर घुसा

Jaisalmer India-Pakistan border BSF
जैसलमेर

नव वर्ष 2026: जैसलमेर से सम तक उत्साह, उल्लास व उमंग, बहा लोक संस्कृति का दरिया

जैसलमेर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.