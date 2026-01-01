रामदेवरा: तीन दशक से भर्ती शून्य, चार कार्मिकों पर पूरे कस्बे का भार

पानी वितरण व्यवस्था से जुड़े अधिकांश कार्य ठेके पर चल रहे हैं, इसलिए आपूर्ति का बड़ा हिस्सा ठेकेदार के कार्मिक देख रहे हैं। विभागीय आंकड़ों के अनुसार 1992 के बाद कोई भर्ती नहीं हुई। उस समय विभाग में 44 हजार से ज्यादा कर्मचारी थे, जो अब घटकर करीब 13 हजार रह गए। बढ़ती आबादी के मुकाबले इस संख्या में भारी कमी स्पष्ट रूप से कामकाज पर प्रभाव डाल रही है। इस स्थिति का सबसे बड़ा असर ग्रामीण क्षेत्रों में दिखता है। कस्बे में तो बिजली नियमित मिल जाती है, लेकिन गांवों में बिजली अक्सर रात में आती है और कर्मचारी संख्या कम होने से पम्प रात में ही चालू करने पड़ते हैं। ऐसे हालात में कर्मचारी 10 से 16 घंटे तक लगातार काम करने को मजबूर हैं। दिन भर पाइप लाइन मरम्मत और रात में आपूर्ति होने से कार्यभार बढ़ता जा रहा है और समय पर समस्याएं दूर नहीं हो पा रही हैं।