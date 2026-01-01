निराशाजनक: स्वर्णनगरी में सीमित जल संसाधन, पर्यटन सीजन के लिए कोई स्थायी जल योजना नहीं

स्वर्णनगरी इन दिनों सैलानियों से गुलजार नजर आ रही है। न्यू ईयर के दौरान पहुंचे हजारों पर्यटकों ने शहर, सम और आसपास के डेज़र्ट कैंप्स को भर दिया है। होटल, रिसॉर्ट और टेंटेड कैम्प्स अपनी पूरी क्षमता पर चल रहे हैं। लेकिन इस चकाचौंध के पीछे एक कड़वी सच्चाई भी सामने आई है—जैसलमेर में पर्यटन जितना बढ़ता है, पानी उतना ही दुर्लभ हो जाता है। रेगिस्तानी क्षेत्र में सीमित जल संसाधनों के बावजूद पर्यटन सीजन के लिए कोई स्थायी जल योजना नहीं होने का असर इस समय साफ दिखाई दे रहा है। स्थायी आबादी के साथ अस्थायी आबादी कई गुना बढ़ चुकी है। मांग के मुकाबले उत्पादन और आपूर्ति कमजोर साबित हो रही है। नतीजा यह है कि घरेलू उपभोक्ताओं तक पर्याप्त पानी पहुंचाना भी चुनौती बन गया है।