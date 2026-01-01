स्वर्णनगरी में ऐसा रहा साल का पहला दिन- उत्साह, सुकून और उम्मीद

नववर्ष- 2026 में पहले दिन शहर के बशिंदों ने अलग-अलग अंदाज में शुरुआत की। कुछ ने आधी रात के उत्सव में झूमते हुए स्वागत किया, कुछ ने सुबह की शीतल हवा में सुकून महसूस किया। दोपहर में अपेक्षाकृत हलचल कम रही। अपराह्न 4 बजे बाद एक बार फिर रौनक लौटी। नववर्ष का पहला दिन शहर में हर किसी के लिए अपने तरीके का अनुभव बनकर उभरा। करीब 24 घंटे में शहर ने उत्सव, सन्नाटा, सुकून और लौटती रौनक के रंग पेश किए। लोगों की प्रतिक्रियाएं भी इस पूरे दिन की कहानी का अहम हिस्सा रहीं।