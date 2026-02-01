सडक़ विस्तारीकरण का नहीं मिला लाभ, सफाई व्यवस्था के बुरे हाल

पत्रिका की ओर से चलाए जा रहे मोहल्ला मीटिंग कार्यक्रम के अंतर्गत राजस्थान पत्रिका ने शुक्रवार को शिव मार्ग क्षेत्र में विविध वर्गों के लोगों के साथ बैठक की। इस बातचीत में उन्होंने रोष जताया कि शहर के मुख्य इलाकों में शामिल इस क्षेत्र की समस्याओं की तरफ जिम्मेदार ध्यान नहीं दे रहे हैं। सबसे बड़ी समस्या पूरे क्षेत्र में वाहनों की बेतरतीब पार्किंग है। हर कोई मनमाने ढंग से सडक़ के दोनों किनारों से लेकर काफी हद तक सडक़ पर ही वाहन खड़े कर देते हैं। जिससे सुचारू यातायात में बड़ी बाधा उत्पन्न हो गई है। कुछ वर्षों पहले एसबीआइ चौराहा से पूरे शिव मार्ग की सडक़ का विस्तारीकरण करवाया गया था। इसका फायदा आमजन को आवाजाही में मिलना चाहिए था लेकिन सडक़ का विस्तार होने के बाद उसी तर्ज पर चार पहिया व दुपहिया वाहनों का जमावड़ा भी बढ़ गया। शिव मार्ग से लगते मंगलङ्क्षसह पार्क के पास वाली सडक़ पर हर समय गंदगी फैली नजर आती है। आए दिन नाले-नालियों का गंदा व बदबूदार पानी ओवरफ्लो होकर सडक़ पर बिखरा रहता है। इससे इतनी गंदगी फैल जाती है कि पैदल चलने वालों को रास्ता बदलने पर मजबूर होना पड़ता है, जबकि यहां दिन-रात लोगों की आवाजाही का दौर बना रहता है।