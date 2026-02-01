पांचवीं बोर्ड परीक्षा शुरू, 62 परीक्षा केंद्रों पर 1657 विद्यार्थी हुए शामिल

वहीं 37 विद्यार्थी अनुपस्थित रहे। परीक्षा संपन्न होने के बाद शिक्षक अपने विद्यार्थियों से प्रश्न पत्र पर चर्चा करते नजर आए। वहीं अभिभावक भी अपने बच्चों से प्रश्न पत्र की जानकारी लेते नजर आए। कार्यवाहक मुख्य खण्ड शिक्षा अधिकारी मोहनगढ़ नरेश कुमार घिंटाला ने बताया कि मोहनगढ़ ब्लॉक में पांचवीं बोर्ड परीक्षा के लिए 62 परीक्षा केंद्रों पर कुल पंजीकृत 1694 विद्यार्थियों में से 1657 विद्यार्थी परीक्षा में सम्मिलित हुए। इस दौरान 37 परीक्षार्थी अनुपस्थित रहे। इसी तरह ग्राम पंचायत मोहनगढ़ क्षेत्र में 7 परीक्षा केंद्र पर 481 विद्यार्थियों में से 472 विद्यार्थी उपस्थित रहे व 9 विद्यार्थी अनुपस्थित रहे।