गोल्डन सिटी की डर्टी रियलिटी… सफाई सिस्टम ही फेल

रविवार को सफाई की रफ्तार और स्लो। कचरा संग्रहण केन्द्रों पर ढेर, प्लास्टिक की परतें और बढ़ती बदबू। दुकानदारों की सेल डाउन, आमजन की सहनशक्ति भी। गोपा चौक में आधुनिक शौचालय मौजूद, फिर भी खुले में लघुशंका जारी। कलेक्ट्रेट मार्ग पर मूत्रालय है, पर दीवारें बदरंग। यानी समस्या सिर्फ संसाधनों की नहीं, इम्प्लीमेंटेशन और बिहेवियर की भी है। जानकारों की माने तो यहां रेगुलर मॉनिटरिंग का अभाव साफ दिखता है। सफाई अक्सर त्योहारों या वीआईपी विजिट से पहले 'स्पेशल मोड' में आती है। सवाल यह नहीं कि बजट कितना है, सवाल यह है कि रिजल्ट क्यों नहीं?