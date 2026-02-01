घरो-दुकानों में चलने लगे पंखें, दिन और रात का भी तापमान बढ़ा

जो एक दिन पहले क्रमश: 29.0 व 14.5 डिग्री रहा था। इस तरह से दोनों समय के पारे में बढ़ोतरी हो गई है। आने वाले कुछ दिनों में अधिकतम पारा 33-34 डिग्री तक बढ़ सकता है। दिन के समय आकाश अधिकांशत: साफ बना रहा। सुबह 11 बजे के बाद धूप की किरणें चुभने लगी और शाम ढलने तक हालात कमोबेश ऐसे ही बने रहे। धूप के सताने पर सैलानियों सहित स्थानीय बाशिंदों ने शीतल पेय व आइसक्रीम आदि की तरफ रुझान दिखाया।