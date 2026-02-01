शिक्षकों को स्कूल समय के बाद एसआइआर का कार्य करना होगा

दूसरी तरफ माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षाओं पर इसका विपरीत असर पड़ रहा है। पत्रिका में खबर प्रकाशित होने के बाद हरकत में आए प्रशासन ने 10 फरवरी को ही आदेश जारी किया और 11 तारीख से सभी बीएलओ अपने स्कूल में पहुंच गए। प्रशासन की ओर से आदेश में बताया गया कि बीएलओ एप के जरिए मतदाता मैपिंग कार्य के संबंध में सभी बूथ लेवल अधिकारियों को 4 नवम्बर 2025 से विभागीय, कार्यालय, विद्यालय समय में कार्य से पूर्ण दिवस का शिथिलन प्रदान करते हुए एसआइआर कार्य करने के लिए छूट प्रदान की गई थी। इस शिथिलन को तुरंत प्रभाव से निरस्त किया जाता है। सभी बूथ लेवल अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि वे अपनी उपस्थिति मूल पदस्थापन स्थल पर अविलम्ब देंगे।