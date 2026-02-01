स्ट्रेला -10 डिफेंस सिस्टम ने दिखाई ताकत, पल भर में ‘दुश्मन’ के हमलों को किया नाकाम

कहा जाता है कि यह एक चलता-फिरता किला है, जो दुश्मन के लड़ाकू विमानों, हेलीकॉप्टर और आज के दौर के सबसे बड़े खतरे सुसाइड ड्रोन को आसमान में ही खत्म करने के लिए बनाया गया है। यह सिस्टम एक चैन वाले बख्तरबंद वाहन पर सवार होता है, जो उबड़-खाबड़ रास्तों और रेत के टीलों पर भी पक्की सडक़ जितनी तेजी से दौड़ता है। खुले सीमा क्षेत्र में जहां दुश्मन के ड्रोन या छोटे विमान कम ऊंचाई पर उडकऱ घुसपैठ की कोशिश कर सकते हैं। ऐसे में स्ट्रेला-10 डिफेंस सिस्टम जैसे मोबाइल सिस्टम सेना की पहली रक्षा पंक्ति बनते हैं।