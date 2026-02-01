फूड पॉइजनिंग से बिगड़ी 5 की तबीयत, एक जोधपुर रैफर

पोकरण क्षेत्र के बड़ली मांडा गांव के पास स्थित एक खेत में गुरुवार की शाम फ्रूट खाने व पानी पीने के बाद 5 जनों की तबीयत बिगड़ गई। जिनमें से 1 की हालत गंभीर होने पर उसे जोधपुर रैफर किया गया है। जानकारी के अनुसार बड़ली मांडा गांव के पास एक खेत में परिवार निवास करता है। गुरुवार शाम 6 बजे बाद परिवार ने पहले पपीता खाया और फिर टांके से पानी निकालकर पीया। जिसके बाद परिवार में उल्फत (48) पत्नी वली मोहम्मद, उसके पुत्र अब्दुल वासिद (33), अमजद (29), असद (17), शबीना खातुन (23) पत्नी अमजदखां व उसके पुत्र सलमान (4) की तबीयत बिगड़ गई।