गोवंश की हत्या के मामले में पिता-पुत्र सहित 3 आरोपी गिरफ्तार

पोकरण क्षेत्र के केलावा गांव के पास गत दिनों गोवंश की हत्या के मामले में पुलिस की ओर से रविवार को 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। अब तक इस मामले में 6 आरोपी गिरफ्तार हो चुके है। मामले को लेकर क्षेत्र में शांति बनी हुई है। एहतियात के तौर पर पुलिस क्षेत्र में गश्त कर रही है। गौरतलब है कि गत 7 जनवरी की रात केलावा गांव के पास कुछ युवकों ने एक बैल को गाड़ी के पीछे बांधकर घसीटा और एक खेत में ले जाकर उसकी निर्मम हत्या कर दी। जिसके बाद मौके से अवशेष भी बरामद हुए। घटना के बाद क्षेत्र में तनाव का माहौल हो गया। हिन्दू संगठनों ने रोष जताते हुए शनिवार को कस्बे में हिन्दू सम्मेलन भी आयोजित कर आरोपियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने की मांग की गई। घटना के बाद से ही क्षेत्र में पुलिस की ओर से अतिरिक्त बल तैनात किया गया है। साथ ही गश्त कर कानून एवं शांति व्यवस्था पर नजर रखी जा रही है।
पुलिस की ओर से मामले में पूर्व में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। पुलिस ने रविवार को मामले में वार्ड संख्या एक निवासी वासितखां पुत्र अब्दुल गफार, वार्ड संख्या 16 निवासी मुजीब पुत्र आमदीन व बरकतअली पुत्र मुजीब को गिरफ्तार किया। पूर्व में गिरफ्तार आरोपी पुलिस अभिरक्षा में चल रहे थे। सभी 6 आरोपियों की पुलिस की ओर से परेड करवाई गई। वृताधिकारी भवानीसिंह राठौड़, थानाधिकारी भारत रावत के निर्देशन में पुलिस टीम की ओर से सभी आरोपियों को पुलिस थाने से पैदल ही राजकीय अस्पताल ले जाया गया और मेडिकल करवाया गया।
घटना के बाद क्षेत्र में शांति बनी हुई है। शनिवार को हिन्दू सम्मेलन के साथ ही प्रशासन की ओर से आरोपियों के अतिक्रमण हटाने की भी कार्रवाई की गई थी। ऐसे में क्षेत्र कहीं कोई अप्रिय वारदात नहीं हो, इसके लिए एहतियात के तौर पर क्षेत्र में पुलिस बल की ओर से लगातार गश्त की जा रही है, ताकि कानून एवं शांति व्यवस्था बनी रहे।
