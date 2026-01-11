रीको शिल्पग्राम की घटना: कमरे में लगी आग से सो रहे मजदूर की मौत

जैसलमेर स्थित रीको शिल्पग्राम में एक निर्माणाधीन फैक्ट्री के कमरे में सो रहे मजदूर की दर्दनाक मौत हो गई। जानकारी के अनुसार मृतक दीवानाराम (46) निवासी आगरा वहां मजूदरी का काम करता था। सुबह जब वह कार्यस्थल पर नजर नहीं आया तो उसका कमरा खोल कर देखा गया, भीतर धुआं फैला हुआ था और मृतक का शव बुरी तरह से जल चुका था। सूचित किए जाने पर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची। शहर कोतवाल सुरजाराम जाखड़ ने भी वहां पहुंच कर घटनास्थल का जायजा लिया। कोतवाल जाखड़ ने बताया कि मौके से सेम्पल लिए गए हैं और शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में रखवाया गया है, जहां सोमवार को पोस्टमार्टम किया जाएगा। पुलिस ने यहां कार्यरत मृतक के भाई को सूचित कर बुलवाया है। पुलिस के अनुसार संभवत: रात के समय बीड़ी या किसी तरह के शॉर्ट सर्किट से बिस्तर-रजाई आदि में चिंगारी लग गई, उससे आग लगी और धुआं फैल गया। जिसका शिकार दीवानाराम बन गया।