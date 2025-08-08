Baba Bhartrihari : बाबा भर्तृहरि कौन हैं? इनके नाम पर सीएम भजनलाल ने किस जिले का रखा नया नाम

Baba Bhartrihari : मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने एक बड़ा फैसला लिया है। खैरथल-तिजारा जिले का नाम बदलकर भर्तृहरि नगर रखा जाएगा। साथ ही भिवाड़ी को जिला मुख्यालय बनाया जाएगा। सीएम भजनलाल की इस घोषणा के बाद भर्तृहरि सुर्खियों में आ गया। आखिरकार भर्तृहरि कौन हैं? उनका अलवर से क्या कनेक्शन है? यह सवाल हर तरफ उठ रहे हैं। बाबा भर्तृहरि महान लोकदेवता हैं। बताया जाता है कि भर्तृहरि उज्जैन के महाराजा थे। अपनी सुंदर रानी पिंगला की बेवफाई की वजह से महाराज भर्तृहरि का मन खिन्न हो गया और वह संत बन गए।