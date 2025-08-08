Good News : राजस्थान के इन तीन जिलों को मिलेगा जबरदस्त फायदा, हथिनी कुंड बैराज पर बनेगा पंप हाउस

हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में तीन बांध बनाए जा रहे हैं। इनमें यमुना नदी जलग्रहण क्षेत्र में रेणुकाजी (हिमाचल प्रदेश) एवं लखवार बांध (उत्तराखंड) शामिल है। नदी में ज्यादा पानी आने पर बांध में पानी रोका जाएगा और इसी पानी को जरूरत के अनुसार राज्यों में सप्लाई के लिए छोड़ा जाएगा। प्रदेश को अपने हिस्से का पानी पूरे वर्ष उपलब्ध होने की संभावना बढ़ेगी। राजस्थान ने निर्माण के लिए अपनी हिस्सा राशि दे दी है।