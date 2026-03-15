IMDAlert 15 March: सुबह से ही शुरू हुआ अलर्ट पर अलर्ट, बार-बार दी जा रही अगले 3 घंटे में बारिश की चेतावनी

Rain alert in Rajasthan: जयपुर। राजस्थान के कुछ हिस्सों में आज सुबह से ही बारिश् का अलर्ट शुरू हो गया है। इस चेतावनी में मौसम विभाग अगले तीन घंटे में बारिश की सूचना दे रहा है। 15 मार्च को आधे राजस्थान में यलो अलर्ट जारी किया गया है।

मौसम विभाग के अनुसार आज यानी 15 मार्च को अलवर, भरतपुर, दौसा, डीग, धौलपुर, जयपुर, झुंझुनूं,खैरथल—तिजारा, कोटपुतली—बहरोड, सीकर, चूरू, हनुमानगढ व श्री गंगानगर में यलो अलर्ट जारी किया है।

मौसम विभाग ने पहले सात बजे तीन घंटे की बारिश का अलर्ट जारी किया। इसके बाद अब नौ बजे अगले तीन् घंटे में श्रीगंगानगर व हनुमानगढ में बारिश की चेतावनी दी है। इसके बाद 11 बजे अलर्ट जारी किया है। इस अलर्ट के तहत अगले तीन घंटे में अलवर व भरतपुर सहित आस—पास के इलाकों में बारिश की संभावना जताई गई है।