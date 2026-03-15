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IMDAlert 15 March: सुबह से ही शुरू हुआ अलर्ट पर अलर्ट, बार-बार दी जा रही अगले 3 घंटे में बारिश की चेतावनी

Weather update Rajasthan: सुबह से मौसम विभाग का अलर्ट, अगले तीन घंटे में बारिश की चेतावनी। राजस्थान के कई जिलों में यलो अलर्ट, बार-बार जारी हो रही बारिश की चेतावनी। मौसम ने बदला मिजाज, 18-19 मार्च को भी आधे राजस्थान में बारिश के आसार।

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जयपुर

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Rajesh Dixit

Mar 15, 2026

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प्रस्तुति के लिए इस्तेमाल की गई तस्वीर। (फाइल फोटो- पत्रिका)

Rain alert in Rajasthan: जयपुर। राजस्थान के कुछ हिस्सों में आज सुबह से ही बारिश् का अलर्ट शुरू हो गया है। इस चेतावनी में मौसम विभाग अगले तीन घंटे में बारिश की सूचना दे रहा है। 15 मार्च को आधे राजस्थान में यलो अलर्ट जारी किया गया है।
मौसम विभाग के अनुसार आज यानी 15 मार्च को अलवर, भरतपुर, दौसा, डीग, धौलपुर, जयपुर, झुंझुनूं,खैरथल—तिजारा, कोटपुतली—बहरोड, सीकर, चूरू, हनुमानगढ व श्री गंगानगर में यलो अलर्ट जारी किया है।
मौसम विभाग ने पहले सात बजे तीन घंटे की बारिश का अलर्ट जारी किया। इसके बाद अब नौ बजे अगले तीन् घंटे में श्रीगंगानगर व हनुमानगढ में बारिश की चेतावनी दी है। इसके बाद 11 बजे अलर्ट जारी किया है। इस अलर्ट के तहत अगले तीन घंटे में अलवर व भरतपुर सहित आस—पास के इलाकों में बारिश की संभावना जताई गई है।

18 व 19 मार्च को भी आधे राजस्थान में बारिश का अलर्ट


मौसम विभाग ने आगामी 18 व 19 मार्च को राजस्थान के कई हिस्सों में बारिश की चेतावनी जारी कर दी है। मौसम विभाग के अनुसार जयपुर, कोटा, अजमेर व भरतपुर संभाग में बारिश होने की संभावना जताई गई है।

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Updated on:

15 Mar 2026 11:12 am

Published on:

15 Mar 2026 10:22 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / IMDAlert 15 March: सुबह से ही शुरू हुआ अलर्ट पर अलर्ट, बार-बार दी जा रही अगले 3 घंटे में बारिश की चेतावनी

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