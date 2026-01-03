Panchayat Raj News: एक जिला प्रमुख, 14 प्रधान और 362 सरपंचों के हाथों में होगी दौसा जिले के गांवों की बागडोर

दौसा: भेड़ोली, पुरोहितों का बास, प्रेमपुरा, रोहड़ा, शिवरामपुरा, भगलाई, पालावास।

लवाण: कोटापट्टी, बुंटोली, मांडेडा, सुनारपुरा, जैलमपुरा, चावंड।

नांगल राजावतान: देहलास, रामसिंहपुरा, अभयपुरा, बागपुरा, महाराजपुरा, आलूदा खुर्द, बालावास, आमटेडा।

रामगढ़-पचवारा: चांदावास, अभयपुरा, नोरंगपूरा, श्रीया, टोरडा, हरिपुरा, नीचुनिया, सिंदौली, जगनेर, कवरपुरा।

शिवसिंहपुरा: रायमलपुरा, नालावास, थूंनिधिराजपुरा, समेल, थुनीधिराजपुरा/अजबपुरा, मटलाना, कर्णपुरा चक नंबर एक।

लालसोट: खेड़ली, बडेखन, कल्याणपुरा, डीवाचली कलां, बिनोरी, घाटा।

सिकंदरा: रेटा, बासड़ा, पीलवा कलां, झरना, बिंदरवाड़ा, झांपडावास।

बांदीकुई: भांवती, हरसौरा, काटरवाड़ा, झील की ढाणी, मैंडी का बास, अक्षयपुरी, बड़वाली, धांधोलाई, झांज्या का बास, रानापाड़ा, मोटुका, बास बिवाई, मालीवास।

सिकराय: सीकरी, जोध्या।

बसवा: रेहड़िया, फुलेला, आनंदपुरा।

बैजुपाड़ा: पातरखेडा, नांगल, विशाला, झूंथाहेड़ा खुर्द, ढिगारिया कपूर।

मंडावर: मुनापुरा, नांगल सुमेरसिंह, पाडला, वीरासना।

महुवा: सायपुरा, बरितकी, पाडली, वीरपुर, बेरखेड़ा, भोपरटप्पा, रौंत, सिंदूकी।

मनोहरपुर-खेड़ला: भोपुरशाहपुर, खावदा, मोहनपुर, कौंडला, नोगांव, सुल्तानपूरा, अलीपुरा, शिशवाड़ा-समसपुर, जलालपुर।