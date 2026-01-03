Panchayat Raj News: एक जिला प्रमुख, 14 प्रधान और 362 सरपंचों के हाथों में होगी दौसा जिले के गांवों की बागडोर

दौसा जिला। फोटो: गूगल मैप
दौसा। राजस्थान के दौसा जिले में ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद के पुनर्गठन के बाद हुई आपत्तियों के निस्तारण के बाद जिला कलक्टर देवेंद्र कुमार यादव ने संशोधित प्रथम प्रकाशन अधिसूचना जारी की है। इसके अनुसार अब दौसा जिले में 270 की बजाय 362 ग्राम पंचायतें होंगी यानी 92 नई ग्राम पंचायतें सृजित हुई हैं। इसी प्रकार पंचायत समितियों की संख्या 12 से बढ़कर 14 और जिला परिषद के वार्ड 29 से बढ़कर 37 हो गए हैं। प्रशासन ने इस अधिसूचना पर 6 जनवरी तक आपत्तियां मांगी हैं, जिसके बाद अंतिम सूची जारी की जाएगी।
बांदीकुई पंचायत समिति में सबसे अधिक 13 नई ग्राम पंचायतें बनी हैं, जबकि सिकराय में केवल 2 नई पंचायतें सृजित हुई हैं। अन्य प्रमुख पंचायत समितियों में दौसा में 7, लवाण में 5, नांगल राजावतान में 8, रामगढ़-पचवारा में 10, शिवसिंहपुरा में 7, लालसोट में 6, सिकंदरा में 6, बसवा में 3, बैजुपाड़ा में 5, मंडावर में 4, महुवा में 8 और मनोहरपुर-खेड़ला में 9 नई ग्राम पंचायतें बनी हैं। जिले में अब कुल 362 ग्राम पंचायतें, 14 पंचायत समितियां और 37 जिला परिषद वार्ड होंगे, जिनकी बागडोर 362 सरपंचों और 14 प्रधानों के हाथ में होगी।
पूर्व में जारी सूचियों में 21 और 24 नवंबर को लिपिकीय त्रुटियों के चलते संशोधन किया गया था। संशोधित सूची के अनुसार अब जिले में सभी पंचायत समितियों और ग्राम पंचायतों के वार्ड वितरण को सही किया गया है। प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि संशोधित सूची पर 6 जनवरी तक आपत्तियां मांगी गई है। उसके बाद अंतिम सूची जारी की जाएगी। इस तरह जिले के ग्रामीण क्षेत्रों के प्रशासनिक ढांचे में व्यापक बदलाव किया गया है, जिससे ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों और जिला परिषद के स्तर पर लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व और सुशासन को सुनिश्चित किया जा सकेगा।
दौसा: भेड़ोली, पुरोहितों का बास, प्रेमपुरा, रोहड़ा, शिवरामपुरा, भगलाई, पालावास।
लवाण: कोटापट्टी, बुंटोली, मांडेडा, सुनारपुरा, जैलमपुरा, चावंड।
नांगल राजावतान: देहलास, रामसिंहपुरा, अभयपुरा, बागपुरा, महाराजपुरा, आलूदा खुर्द, बालावास, आमटेडा।
रामगढ़-पचवारा: चांदावास, अभयपुरा, नोरंगपूरा, श्रीया, टोरडा, हरिपुरा, नीचुनिया, सिंदौली, जगनेर, कवरपुरा।
शिवसिंहपुरा: रायमलपुरा, नालावास, थूंनिधिराजपुरा, समेल, थुनीधिराजपुरा/अजबपुरा, मटलाना, कर्णपुरा चक नंबर एक।
लालसोट: खेड़ली, बडेखन, कल्याणपुरा, डीवाचली कलां, बिनोरी, घाटा।
सिकंदरा: रेटा, बासड़ा, पीलवा कलां, झरना, बिंदरवाड़ा, झांपडावास।
बांदीकुई: भांवती, हरसौरा, काटरवाड़ा, झील की ढाणी, मैंडी का बास, अक्षयपुरी, बड़वाली, धांधोलाई, झांज्या का बास, रानापाड़ा, मोटुका, बास बिवाई, मालीवास।
सिकराय: सीकरी, जोध्या।
बसवा: रेहड़िया, फुलेला, आनंदपुरा।
बैजुपाड़ा: पातरखेडा, नांगल, विशाला, झूंथाहेड़ा खुर्द, ढिगारिया कपूर।
मंडावर: मुनापुरा, नांगल सुमेरसिंह, पाडला, वीरासना।
महुवा: सायपुरा, बरितकी, पाडली, वीरपुर, बेरखेड़ा, भोपरटप्पा, रौंत, सिंदूकी।
मनोहरपुर-खेड़ला: भोपुरशाहपुर, खावदा, मोहनपुर, कौंडला, नोगांव, सुल्तानपूरा, अलीपुरा, शिशवाड़ा-समसपुर, जलालपुर।
