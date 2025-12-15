राजस्थान की इन 3 पंचायतों के मुख्यालय बदलने पर राजस्थान हाईकोर्ट का नोटिस, जिला कलक्टरों से 9 जनवरी तक मांगा जवाब

याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि करौली जिले में पंचायत मुख्यालय को करीब 14 किलोमीटर दूर कर दिया गया। जबकि 10 जनवरी 2025 के पत्र के अनुसार अधिकतम दूरी 5 किमी से ज्यादा दूर नहीं रखने की बात कही गई थी।

वहीं, याचिकाओं में यह भी कहा गया, "इन ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर पहले से ही राज्य सरकार के सभी कार्यालय मौजूद हैं. लेकिन सरकार ने मनमाने तरीके से अधिसूचना जारी कर इन ग्राम पंचायतों के मुख्यालय बदल दिए।