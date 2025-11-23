पंचायतों का बड़ा पुनर्गठन: 74 नई ग्राम पंचायतों के गठन के बाद अब संख्या 287

राजसमंद. जिले में पंचायत प्रशासन को मजबूत बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए 74 नई ग्राम पंचायतों का पुनर्गठन कर दिया गया है। राज्य सरकार द्वारा अनुमोदन मिलने के बाद इन नई पंचायतों को आधिकारिक रूप से लागू कर दिया गया है। इसके साथ ही जिले में ग्राम पंचायतों की कुल संख्या 213 से बढ़कर अब 287 हो गई है। जिला प्रशासन द्वारा भेजे गए प्रस्तावों और प्राप्त आपत्तियों के निस्तारण के बाद सरकार ने निम्नानुसार नई पंचायतों को मंजूरी दी। नई पंचायतों के गठन के साथ इन पंचायतों में गांवों का समावेश भी कर दिया गया है, ताकि ग्रामीणों को स्थानीय स्तर पर बेहतर प्रशासन, योजनाओं का लाभ और सुविधाओं तक सुगम पहुंच मिल सके। जानकारी के अनुसार जिले की वर्तमान 213 ग्राम पंचायतों में से भीम ब्लॉक की सात पंचायतें ब्यावर में चली गई हैं, लेकिन इनका सारा प्रशासनिक कार्य अब भी राजसमंद जिले से ही संचालित हो रहा है। नई पंचायतों के गठन के बाद कुल संख्या बढ़कर अब 287 हो गई है।