Leadership : जब सीईओ चुप रहे, तब उभरी लीडरशिप की असली ताकत, खमोशी ने पेश की अलग तस्वीर

जयपुर. AddaEducation के संस्थापक और सीईओ अनिल नागर ने हाल ही में अपनी एक आंतरिक बैठक से जुड़ा अनुभव साझा कर लीडरशिप को लेकर गहरी समझ पेश की है। उन्होंने बताया कि एक बैठक में वह जानबूझकर केवल अवलोकनकर्ता की भूमिका में रहे। न कोई निर्देश दिया, न चर्चा को दिशा दी और न ही किसी को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। आमतौर पर जिनसे मार्गदर्शन की अपेक्षा की जाती है, उनकी इस खामोशी ने कमरे में एक अलग ही तस्वीर उभार दी।