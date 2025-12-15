Skill India : स्किल इंडिया पहल को बढ़ावा देने के लिए मिलाए हाथ, छात्रों का होगा कौशल विकास

दाइकिन आने वाले समय में ऐसे कई सीओइ अन्य संस्थानों में भी स्थापित करेगा। इन केंद्रों में दाइकिन की आधुनिक तकनीक, मॉडल, साहित्य और अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराई जाती है, जिससे छात्र अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार प्रशिक्षण ले सकें और अपनी नौकरी की संभावनाओं को मजबूत कर सकें। राम चंद्र खेतान पॉलिटेक्निक कॉलेज, 1978 में स्थापित यह कॉलेज राजस्थान का एक महत्वपूर्ण तकनीकी संस्थान है। दाइकिन इंडिया के रीजनल वाइस प्रेसिडेंट शिव कुमार ने कहा कि, “यह साझेदारी एयर-कंडीशनिंग प्रशिक्षण को अंतरराष्ट्रीय स्तर तक ले जाने पर केंद्रित है। दाइकिन तकनीकी प्रगति और उच्च गुणवत्ता के प्रति समर्पित है। इस पहल के माध्यम से हम छात्रों को उत्कृष्ट प्रशिक्षण और कौशल विकास का मंच देना चाहते हैं।