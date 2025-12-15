Skill India : स्किल इंडिया पहल को बढ़ावा देने के लिए मिलाए हाथ, छात्रों का होगा कौशल विकास

— दाइकिन इंडिया ने खेतान पॉलिटेक्निक कॉलेज में लैब स्थापित की
जयपुर. दाइकिन एयर-कंडीशनिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने गवर्नमेंट राम चंद्र खेतान पॉलिटेक्निक कॉलेज, जयपुर के साथ मिलकर स्किल इंडिया पहल को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। दोनों संस्थानों ने मिलकर एयर-कंडीशनिंग– एचवीएसी- सीओइ का उद्घाटन किया है। यह साझेदारी युवाओं को उद्योग से जुड़े कौशल देने और उन्हें भविष्य के रोजगार के लिए बेहतर तैयार करने का लक्ष्य रखती है।
भारत में कौशल विकास की जरूरत
भारत जैसे तेजी से बढ़ते हुए देश में युवाओं के कौशल विकास को मजबूती देने की जरूरत लगातार बढ़ रही है। बदलते हुए जॉब मार्केट में युवाओं को ऐसे कौशल चाहिए जो उद्योग की मांग से मेल खाते हों। अकादमिक पढ़ाई और वास्तविक काम के अनुभव के बीच की खाई को भरना जरूरी है। सरकार, शिक्षण संस्थान और उद्योग आपसी सहयोग से ऐसे प्रोग्राम बना रहे हैं जो युवाओं को नौकरी योग्य बनाने में मदद करें।
दाइकिन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का विस्तार
दाइकिन आने वाले समय में ऐसे कई सीओइ अन्य संस्थानों में भी स्थापित करेगा। इन केंद्रों में दाइकिन की आधुनिक तकनीक, मॉडल, साहित्य और अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराई जाती है, जिससे छात्र अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार प्रशिक्षण ले सकें और अपनी नौकरी की संभावनाओं को मजबूत कर सकें। राम चंद्र खेतान पॉलिटेक्निक कॉलेज, 1978 में स्थापित यह कॉलेज राजस्थान का एक महत्वपूर्ण तकनीकी संस्थान है। दाइकिन इंडिया के रीजनल वाइस प्रेसिडेंट शिव कुमार ने कहा कि, “यह साझेदारी एयर-कंडीशनिंग प्रशिक्षण को अंतरराष्ट्रीय स्तर तक ले जाने पर केंद्रित है। दाइकिन तकनीकी प्रगति और उच्च गुणवत्ता के प्रति समर्पित है। इस पहल के माध्यम से हम छात्रों को उत्कृष्ट प्रशिक्षण और कौशल विकास का मंच देना चाहते हैं।
छात्रों के लिए अवसर
दाइकिन और खेतान पॉलिटेक्निक योग्य छात्रों को दाइकिन या उसके चैनल पार्टनर्स में इंटर्नशिप, लाइव प्रोजेक्ट्स और फिक्स्ड-टर्म कॉन्ट्रैक्ट जैसे अवसर प्रदान करेंगे। इससे छात्रों को वास्तविक उद्योग अनुभव मिलेगा और उनके करियर अवसर मजबूत होंगे।
