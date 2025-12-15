15 दिसंबर 2025,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

Skill India : स्किल इंडिया पहल को बढ़ावा देने के लिए मिलाए हाथ, छात्रों का होगा कौशल विकास

दाइकिन एयर-कंडीशनिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने गवर्नमेंट राम चंद्र खेतान पॉलिटेक्निक कॉलेज, जयपुर के साथ मिलकर स्किल इंडिया पहल को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। दोनों संस्थानों ने मिलकर एयर-कंडीशनिंग– एचवीएसी- सीओइ का उद्घाटन किया है। यह साझेदारी युवाओं को उद्योग से जुड़े कौशल देने और उन्हें भविष्य के रोजगार के लिए बेहतर तैयार करने का लक्ष्य रखती है।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Murari

Dec 15, 2025

— दाइकिन इंडिया ने खेतान पॉलिटेक्निक कॉलेज में लैब स्थापित की

जयपुर. दाइकिन एयर-कंडीशनिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने गवर्नमेंट राम चंद्र खेतान पॉलिटेक्निक कॉलेज, जयपुर के साथ मिलकर स्किल इंडिया पहल को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। दोनों संस्थानों ने मिलकर एयर-कंडीशनिंग– एचवीएसी- सीओइ का उद्घाटन किया है। यह साझेदारी युवाओं को उद्योग से जुड़े कौशल देने और उन्हें भविष्य के रोजगार के लिए बेहतर तैयार करने का लक्ष्य रखती है।

भारत में कौशल विकास की जरूरत

भारत जैसे तेजी से बढ़ते हुए देश में युवाओं के कौशल विकास को मजबूती देने की जरूरत लगातार बढ़ रही है। बदलते हुए जॉब मार्केट में युवाओं को ऐसे कौशल चाहिए जो उद्योग की मांग से मेल खाते हों। अकादमिक पढ़ाई और वास्तविक काम के अनुभव के बीच की खाई को भरना जरूरी है। सरकार, शिक्षण संस्थान और उद्योग आपसी सहयोग से ऐसे प्रोग्राम बना रहे हैं जो युवाओं को नौकरी योग्य बनाने में मदद करें।

दाइकिन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का विस्तार

दाइकिन आने वाले समय में ऐसे कई सीओइ अन्य संस्थानों में भी स्थापित करेगा। इन केंद्रों में दाइकिन की आधुनिक तकनीक, मॉडल, साहित्य और अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराई जाती है, जिससे छात्र अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार प्रशिक्षण ले सकें और अपनी नौकरी की संभावनाओं को मजबूत कर सकें। राम चंद्र खेतान पॉलिटेक्निक कॉलेज, 1978 में स्थापित यह कॉलेज राजस्थान का एक महत्वपूर्ण तकनीकी संस्थान है। दाइकिन इंडिया के रीजनल वाइस प्रेसिडेंट शिव कुमार ने कहा कि, “यह साझेदारी एयर-कंडीशनिंग प्रशिक्षण को अंतरराष्ट्रीय स्तर तक ले जाने पर केंद्रित है। दाइकिन तकनीकी प्रगति और उच्च गुणवत्ता के प्रति समर्पित है। इस पहल के माध्यम से हम छात्रों को उत्कृष्ट प्रशिक्षण और कौशल विकास का मंच देना चाहते हैं।

छात्रों के लिए अवसर

दाइकिन और खेतान पॉलिटेक्निक योग्य छात्रों को दाइकिन या उसके चैनल पार्टनर्स में इंटर्नशिप, लाइव प्रोजेक्ट्स और फिक्स्ड-टर्म कॉन्ट्रैक्ट जैसे अवसर प्रदान करेंगे। इससे छात्रों को वास्तविक उद्योग अनुभव मिलेगा और उनके करियर अवसर मजबूत होंगे।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

जयपुर

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

15 Dec 2025 08:16 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Skill India : स्किल इंडिया पहल को बढ़ावा देने के लिए मिलाए हाथ, छात्रों का होगा कौशल विकास

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Leadership : जब सीईओ चुप रहे, तब उभरी लीडरशिप की असली ताकत, खमोशी ने पेश की अलग तस्वीर

जयपुर

Judicial Conference : न्यायाधीशों की नसीहत…एआइ का उपयोग करें, पर सोच मानवीय हो

Judicial Conference in Jaisalmer Judges Advice Use AI but thinking should be human
जयपुर

बदलेगा मौसम: दिल्ली-NCR से लेकर राजस्थान तक छाया घना कोहरा, जानें कब से पड़ेगी कड़कड़ाती ठंड?

Fog-In-Rajasthan
जयपुर

राजस्थान में पहली बार ​एआइ टूल से रेल टिकट में फर्जीवाड़ा, यूं खुला राज, पकड़े गए 7 यात्री

जयपुर

राजस्थान की इन 3 पंचायतों के मुख्यालय बदलने पर राजस्थान हाईकोर्ट का नोटिस, जिला कलक्टरों से 9 जनवरी तक मांगा जवाब

जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.