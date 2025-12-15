एक लाख के असली नोट के बदले यूपी से 3 लाख के जाली नोट ला रहे थे आरोपी

जयपुर. राजधानी के चित्रकूट इलाके में जाली नोटों की सप्लाई करने वाले गिरोह के खिलाफ की गई कार्रवाई के तार नागौर तक जुड़ गए हैं। कमिश्नरेट पुलिस की सीएसटी यूनिट से मिली सूचना के बाद नागौर पुलिस ने भी एक जालसाज को एक लाख रुपए के जाली नोटों के साथ गिरफ्तार किया है। मामले में नागौर में अलग से कार्रवाई की जा रही है। राजस्थान में जाली नोट खपाने वाले गिरोह के सदस्य उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से एक लाख के असली नोटों के बदले में तीन लाख के जाली नोट ला रहे थे। स्पेशल पुलिस कमिश्नर राहुल प्रकाश ने बताया कि उत्तर प्रदेश पुलिस से संपर्क कर फोटो कॉपी के जरिए जाली नोट बनाने वाले की धरपकड़ के प्रयास किए जा रहे हैं।