पंचायत प्रतिनिधियों के वेतन-पेंशन की मांग पर राष्ट्रीय सम्मेलन में जोर, राजस्थान की भागीदारी के साथ प्रतिनिधिमंडल ने रखे सुझाव

यह सम्मेलन परिषद की कार्यसमिति के अनुमोदन से तथा प्रदेश पंचायत परिषद के आग्रह पर आयोजित किया गया, जिसमें पंचायती राज मंत्री प्रियांक खरगे की भी विशेष भूमिका रही। सम्मेलन को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष सुबोध कांत सहाय ने कहा कि वैश्वीकरण का दौर अब पीछे छूट चुका है और आज जरूरत स्थानीयकरण व आत्मनिर्भरता की है। उन्होंने कहा कि गांवों के जल, जंगल और जमीन पर बढ़ते बाहरी दबाव का समाधान ग्राम पंचायतों को मजबूत बनाकर ही निकाला जा सकता है।