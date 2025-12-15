नशे पर लगे रोक, खुलकर बोले विशेषज्ञ, हैप्पी कल्चर की जताई जरूरत

जयपुर। शहर में खुलेआम फल-फूल रहे नशे के अवैध कारोबार को लेकर समाज के विभिन्न वर्गों में चिंता गहराती जा रही है। राजस्थान पत्रिका के ‘नशा मुक्ति संग्राम’ अभियान के तहत सोमवार को आयोजित टॉक-शो में प्रमुख स्कूलों के प्राचार्य, समाजसेवी, स्वयंसेवी संस्थाएं और व्यापार जगत से जुड़े लोग मुखर नजर आए। पत्रिका कार्यालय में हुई चर्चा में बच्चों और युवाओं में बढ़ती नशे की प्रवृत्ति पर चिंता जताते हुए इसके खुले कारोबार पर प्रभावी रोक की जरूरत बताई गई। वक्ताओं ने कहा कि नशे के सौदागरों के लिए बच्चे आसान टारगेट बन रहे हैं, ऐसे में शिक्षकों और माता-पिता को काउंसलर की भूमिका निभानी होगी।