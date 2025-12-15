राजस्थान में पहली बार ​एआइ टूल से रेल टिकट में फर्जीवाड़ा, यूं खुला राज, पकड़े गए 7 यात्री

स्वर्ण नगरी एक्सप्रेस ट्रेन से रविवार तड़के तीन बजे जैसलमेर से सात यात्री जयपुर पहुंचे। टिकट जांच के दौरान टिकट चेकिंग स्टाफ हेमराज गुर्जर और दीपक कुमार ने जब टिकट मांगा, तो यात्रियों ने मोबाइल फोन पर यूटीएस से खरीदा जनरल टिकट दिखाया। उन्होंने बताया कि मूल टिकट उनके एक अन्य साथी के पास था, जो स्टेशन से पहले उतरकर चला गया। मोबाइल पर दिखाए गए टिकट में सभी सात यात्रियों का विवरण दर्ज था। जिसे देख टिकट चैकिंग स्टाफ को शक हुआ, क्योंकि यूटीएस अनारक्षित टिकट अधिकतम 4 यात्रियों के लिए ही जारी होता है।