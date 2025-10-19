राजस्थान हाईकोर्ट का बड़ा आदेश, गंभीरतम अपराध में भी जमानत का अधिकार, किशोर को दी राहत

Rajasthan High Court : राजस्थान हाईकोर्ट ने रील बनाते समय गोली चलने से मौत के मामले में आरोपी किशोर को राहत दी। कोर्ट ने कहा कि 16 से 18 साल आयु के बाल अपचारी भी गंभीर अपराध के मामले में किशोर न्याय अधिनियम की धारा 12 के तहत जमानत का अधिकार रखते हैं। कोर्ट ने किशोर न्याय बोर्ड और कोटा के बाल न्यायालय के आदेश को निरस्त करते हुए यह भी कहा कि गंभीर अपराध के मामले में संप्रेक्षण गृह को अंतिम उपाय के रूप में देखा जाना चाहिए। साथ ही आरोपी के अभिभावकों को हिदायत दी कि वह किशोर को अपराधियों की संगत में नहीं पड़ने दें।