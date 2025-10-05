राजस्थान हाईकोर्ट ने जयपुर के पूर्व राजपरिवार को दी चेतावनी, कहा-इन शब्दों को हटाएं नहीं तो याचिका खारिज मानी जाएगी

Rajasthan High Court : राजस्थान हाईकोर्ट ने याचिका में जयपुर के पूर्व राजपरिवार के सदस्यों के नाम के आगे महाराज व प्रिंसेज लिखने पर कड़ी आपत्ति जताते हुए कहा कि इन शब्दों का प्रयोग कैसे किया जा रहा है। साथ ही चेताया कि याचिका में नाम के आगे लिखे महाराजा व प्रिंसेस शब्दों को हटाया जाए नहीं तो याचिका खारिज मानी जाएगी। अब 13 अक्टूबर को सुनवाई होगी।