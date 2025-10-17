Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

Holiday Calendar 2026 : राजस्थान सरकार का 2026 छुट्टियों का कैलेंडर जारी, 9 अवकाश कम हुए, जिला कलेक्टरों को मिली बड़ी छूट

Holiday Calendar 2026 : राजस्थान सरकार ने साल 2026 के लिए सार्वजनिक और ऐच्छिक छुट्टियों का टाइम टेबल घोषित कर दिया है।

less than 1 minute read

जयपुर

image

Sanjay Kumar Srivastava

Oct 17, 2025

Rajasthan Government holiday calendar 2026 Releases 9 holidays reduced district collectors get big relaxation

राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा। फोटो पत्रिका

Holiday Calendar 2026 : राजस्थान सरकार ने साल 2026 के लिए सार्वजनिक और ऐच्छिक छुट्टियों का टाइम टेबल घोषित कर दिया है। सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से गुरुवार को जारी कैलेंडर के अनुसार 31 सार्वजनिक और 19 ऐच्छिक छुट्टियां रहेंगी।

सिर्फ 2 छुट्टी अपनी पसंद से ले सकेंगे कर्मचारी

कार्मिक 19 ऐच्छिक छुट्टियों में से केवल 2 छुट्टी अपनी पसंद से ले सकेंगे। 12 सप्ताह ऐसे हैं, जिनमें कर्मचारियों को 3-3 दिन की छुट्टी मिलेगी। त्योहारों के सार्वजनिक अवकाश पर शनिवार-रविवार होने के कारण 9 छुट्टी कम हो गई हैं।

जिला कलेक्टरों को मिली छूट, 2 अतिरिक्त सार्वजनिक अवकाश दे सकेंगे

इन छुट्टियों के अलावा कलक्टर अपने जिले में साल के 2 सार्वजनिक अवकाश घोषित कर सकेंगे। बैंक कर्मचारियों के लिए वित्त विभाग छुट्टियों का कैलेंडर अलग से जारी करेगा।

अगले साल 2 मार्च होलिका दहन

अगले साल 2 मार्च होलिका दहन और 3 मार्च को धुलंडी का अवकाश रहेगा, वहीं 8 नवंबर को दीपावली और 9 नवंबर को गोवर्धन पूजा का अवकाश रहेगा।

ये भी पढ़ें

Rajasthan : सीएम भजनलाल का बड़ा कदम, पारदर्शिता के लिए राजस्थान सरकार शुरू करेगी Co-Op Code
जयपुर
Rajasthan CM Bhajan Lal big move Rajasthan government to introduce Co-Op Code for transparency

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

17 Oct 2025 07:57 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Holiday Calendar 2026 : राजस्थान सरकार का 2026 छुट्टियों का कैलेंडर जारी, 9 अवकाश कम हुए, जिला कलेक्टरों को मिली बड़ी छूट

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

जयपुर में कारोबारी को परिवार सहित जान से मारने की धमकी, लॉरेंस गैंग का गुर्गा बोला- इतनी गोलियां मारूंगा, 7 पीढ़ियां याद रखेंगी

Jaipur Crime
जयपुर

Railway Gift : दिवाली से पहले रेलवे का बड़ा तोहफा, वाया जयपुर तीन जोड़ी नई स्पेशल ट्रेनों का ऐलान

Railways Big Gift Diwali three pairs new special trains via Jaipur Announces
जयपुर

Jaipur: वियतनाम में फंसा जयपुर का मेडिकल छात्र राहुल जल्द लौटेगा भारत, सीएम और केंद्रीय मंत्रियों से गुहार

medical student Rahul Ghosalya
जयपुर

जेईसीसी प्रदर्शनी में तकनीकी सत्रों की धूम जारी, पुलिसिंग में एआई की चुनौतियों पर हुआ मंथन

जयपुर

आहार को माध्यम बनाएं भारतीयता के प्रचार का

ओपिनियन
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.