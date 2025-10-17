Holiday Calendar 2026 : राजस्थान सरकार का 2026 छुट्टियों का कैलेंडर जारी, 9 अवकाश कम हुए, जिला कलेक्टरों को मिली बड़ी छूट

Holiday Calendar 2026 : राजस्थान सरकार ने साल 2026 के लिए सार्वजनिक और ऐच्छिक छुट्टियों का टाइम टेबल घोषित कर दिया है। सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से गुरुवार को जारी कैलेंडर के अनुसार 31 सार्वजनिक और 19 ऐच्छिक छुट्टियां रहेंगी।