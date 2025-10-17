Holiday Calendar 2026 : राजस्थान सरकार का 2026 छुट्टियों का कैलेंडर जारी, 9 अवकाश कम हुए, जिला कलेक्टरों को मिली बड़ी छूट

राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा। फोटो पत्रिका
Holiday Calendar 2026 : राजस्थान सरकार ने साल 2026 के लिए सार्वजनिक और ऐच्छिक छुट्टियों का टाइम टेबल घोषित कर दिया है। सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से गुरुवार को जारी कैलेंडर के अनुसार 31 सार्वजनिक और 19 ऐच्छिक छुट्टियां रहेंगी।
कार्मिक 19 ऐच्छिक छुट्टियों में से केवल 2 छुट्टी अपनी पसंद से ले सकेंगे। 12 सप्ताह ऐसे हैं, जिनमें कर्मचारियों को 3-3 दिन की छुट्टी मिलेगी। त्योहारों के सार्वजनिक अवकाश पर शनिवार-रविवार होने के कारण 9 छुट्टी कम हो गई हैं।
इन छुट्टियों के अलावा कलक्टर अपने जिले में साल के 2 सार्वजनिक अवकाश घोषित कर सकेंगे। बैंक कर्मचारियों के लिए वित्त विभाग छुट्टियों का कैलेंडर अलग से जारी करेगा।
अगले साल 2 मार्च होलिका दहन और 3 मार्च को धुलंडी का अवकाश रहेगा, वहीं 8 नवंबर को दीपावली और 9 नवंबर को गोवर्धन पूजा का अवकाश रहेगा।
