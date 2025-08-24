राजस्थान सरकार का ग्राम साथिनों को बड़ा तोहफा, मानदेय सेवा बहाल, आदेश जारी

Rajasthan : खुशखबर। राजस्थान सरकार ने ग्राम साथिनों की मानदेय सेवा बहाल कर दी है। इसे लेकर महिला एवं बाल विकास विभाग के सचिव महेन्द्र सोनी ने आदेश जारी किए हैं। इस आदेश तिथि से 3 वर्ष या 60 वर्ष की आयु पूरी होने तक (जो भी पहले हो) वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर ग्राम साथिनों की मानदेय सेवा जारी रहेगी। हालांकि इन साथिनों को सेवा से पृथक समय का मानदेय देय नहीं होगा।