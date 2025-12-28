आपकी बात: कैब सर्विस का उपयोग करते समय महिलाओं को क्या सावधानियां बरतनी चाहिए?

सतर्कता से सुरक्षित यात्रा संभव

कैब सर्विस लेते समय महिलाओं को अपनी सुरक्षा को प्राथमिकता देनी चाहिए। यात्रा से पहले वाहन और ड्राइवर का विवरण ऐप में मिलान कर लें और ट्रिप डिटेल्स किसी भरोसेमंद व्यक्ति के साथ साझा करें। कैब में बैठते ही लाइव लोकेशन ऑन रखें और रास्ते में अनावश्यक बातचीत या निजी जानकारी साझा करने से बचें। देर रात यात्रा करते समय परिवार या मित्र को सूचित रखें। यदि कोई असहज स्थिति बने तो तुरंत ऐप के इमरजेंसी बटन या स्थानीय हेल्पलाइन का उपयोग करें। सुनसान जगह पर उतरने से बचें और संभव हो तो भीड़भाड़ वाले स्थान पर ही पिक-अप और ड्रॉप चुनें। सतर्कता और सजगता ही सुरक्षित यात्रा की कुंजी है। - राकेश खुडिया, श्री गंगानगर