ओपिनियन

आपकी बात: कैब सर्विस का उपयोग करते समय महिलाओं को क्या सावधानियां बरतनी चाहिए?

पाठकों ने इस पर विभिन्न प्रतिक्रियाएं दी हैं, प्रस्तुत है पाठकों की चुनिंदा प्रतिक्रियाएं

जयपुर

image

Opinion Desk

Dec 28, 2025

प्रतीकात्मक तस्वीर

सतर्कता से सुरक्षित यात्रा संभव
कैब सर्विस लेते समय महिलाओं को अपनी सुरक्षा को प्राथमिकता देनी चाहिए। यात्रा से पहले वाहन और ड्राइवर का विवरण ऐप में मिलान कर लें और ट्रिप डिटेल्स किसी भरोसेमंद व्यक्ति के साथ साझा करें। कैब में बैठते ही लाइव लोकेशन ऑन रखें और रास्ते में अनावश्यक बातचीत या निजी जानकारी साझा करने से बचें। देर रात यात्रा करते समय परिवार या मित्र को सूचित रखें। यदि कोई असहज स्थिति बने तो तुरंत ऐप के इमरजेंसी बटन या स्थानीय हेल्पलाइन का उपयोग करें। सुनसान जगह पर उतरने से बचें और संभव हो तो भीड़भाड़ वाले स्थान पर ही पिक-अप और ड्रॉप चुनें। सतर्कता और सजगता ही सुरक्षित यात्रा की कुंजी है। - राकेश खुडिया, श्री गंगानगर

ड्राइवर की संस्थागत निगरानी जरूरी
कैब सेवाओं ने महिलाओं की गतिशीलता बढ़ाई है, लेकिन सुरक्षा अब भी एक गंभीर प्रश्न है। ऐप आधारित सुविधा के साथ सतर्कता जरूरी है। यात्रा से पहले ड्राइवर की जानकारी जांचना, लोकेशन साझा करना और आपातकालीन विकल्पों का उपयोग करना अनिवार्य होना चाहिए। केवल तकनीक पर निर्भर रहने के बजाय सामाजिक जिम्मेदारी और संस्थागत निगरानी को भी मजबूत करना समय की मांग है। कैब कंपनियों की जवाबदेही, सख्त निगरानी और त्वरित कार्रवाई भी उतनी ही आवश्यक है। सुरक्षित यात्रा तभी संभव है, जब तकनीक, जागरूकता और सामाजिक जिम्मेदारी साथ चलें। - राजेन्द्र कुमार जांगिड़, बालोतरा

यात्रा के दौरान परिवार के संपर्क में रहें
महिलाओं को कैब सेवा का उपयोग करते समय विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। यात्रा से पहले कैब नंबर और ड्राइवर का मोबाइल नंबर परिवारजनों को साझा करें तथा लाइव लोकेशन चालू रखें। ड्राइवर के डीएल और आरसी की जानकारी अवश्य जांच लें। केवल भरोसेमंद ऐप से ही कैब बुक करें और अनावश्यक बातचीत से बचें। किसी भी असहज स्थिति में तुरंत ऐप के एसओएस बटन या आपातकालीन नंबर का उपयोग करें। - ठाकुर सिंह मीना, करौली

ड्राइवर की पहचान करनी चाहिए
महिलाओं द्वारा कैब सर्विस का उपयोग करते समय महत्वपूर्ण तीन सावधानियां बरतनी चाहिए जिसमें सर्वप्रथम कैब आते ही ड्राइवर की फोटो खींचो उसके बाद ड्राइवर से पहचान दस्तावेज दिखाने को कहें। पहचान दस्तावेज को मोबाइल में कैप्चर करें। उसके बाद कैब में सवार हो कर अपनी लाइव लोकेशन और ड्राइवर की क्लिक फोटो व पहचान दस्तावेज को अपने किसी निजी व्यक्ति को शेयर कर दें। उक्त तीनों सावधानियां महिलाओं को कैब में भय और अपराध मुक्त सफर करने के लिए प्रेरित करेंगी। - शंकर गिरि, रावतसर

आत्मविश्वास के साथ यात्रा करें
कैब सेवा का उपयोग करते समय महिलाओं को सतर्क और सजग रहना चाहिए। अनावश्यक रूप से अधिक मूल्यवान सामान साथ न रखें और ड्राइवर की बातचीत व व्यवहार पर ध्यान दें। महिलाओं को स्वयं को कमजोर समझने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि साहस सबसे बड़ा हथियार है। यदि सुविधाएं हों लेकिन हिम्मत न हो, तो कुछ भी संभव नहीं है। सतर्कता, सावधानियां और आत्मविश्वास साथ हों, तो किसी भी स्थिति का सामना किया जा सकता है। - अनुपमा तिवारी, बलिया

ड्राइवर का व्यवहार परखना जरूरी
कैब से यात्रा करते समय महिलाओं को सुरक्षा को प्राथमिकता देनी चाहिए। कैब बुक करते समय ऐप पर ड्राइवर और वाहन की जानकारी का मिलान अवश्य करें। यात्रा की लोकेशन और ट्रिप डिटेल्स किसी भरोसेमंद व्यक्ति के साथ साझा रखें। कैब में पीछे की सीट पर बैठना अधिक सुरक्षित रहता है। किसी भी असहज स्थिति में ऐप के इमरजेंसी बटन का तुरंत उपयोग करें और आसपास के माहौल व ड्राइवर के व्यवहार पर सतर्क नजर रखें, ताकि यात्रा सुरक्षित और निर्भय हो सके। - नमन कांकरिया, चेन्नई

अनावश्यक बातचीत न करें
कैब बुक करते समय महिलाओं को प्रथम तो अपनी लाइव लोकेशन अपने परिजन को भेज देनी चाहिए। संभव हो तो कैब का फोटो भी शेयर कर देना चाहिए। सफर करते वक्त ड्राइवर से अथवा अन्य सहयात्री से अनावश्यक बातचीत करने से बचना चाहिए। प्रस्थान करने और पहुंचने पर अपने परिजन को सूचित कर देना चाहिए। किसी भी लालच में महिलाओं को नहीं आना चाहिए। शालीनता और सजगता से महिलाओं का कैब से सफर सुगम होगा। - आजाद पूरण सिंह, जयपुर

निजी जानकारी साझा करने से बचें
कैब सेवा का उपयोग करते समय महिलाओं को अपनी सुरक्षा को प्राथमिकता देनी चाहिए। केवल भरोसेमंद ऐप से कैब बुक करें और ड्राइवर व वाहन की जानकारी का मिलान अवश्य करें। यात्रा विवरण और लाइव लोकेशन किसी विश्वसनीय व्यक्ति से साझा रखें। सफर के दौरान अनावश्यक बातचीत और निजी जानकारी साझा करने से बचें। किसी असहज स्थिति में ऐप के एसओएस बटन या आपातकालीन नंबरों का तुरंत उपयोग करें। सतर्कता और समझदारी से की गई यात्रा ही सुरक्षा की सबसे मजबूत ढाल है। - भरत सराफ, किशनगढ़

ड्राइवर की रेटिंग देना जरूरी
कैब सर्विस लेते समय महिलाओं को हमेशा सतर्क और आत्मविश्वास के साथ रहना चाहिए। कैब बुक होने के बाद ड्राइवर का नाम, फोटो और रेटिंग जरूर जांच लें। यात्रा पूरी होने के बाद ड्राइवर की रेटिंग और फीडबैक देना भी जरूरी है जिससे अन्य लोगों को सहायता मिल सके। यात्रा के दौरान अपनी लोकेशन किसी भरोसेमंद व्यक्ति के साथ साझा करना समझदारी है। कैब में बैठकर दरवाजे लॉक होने और सही रास्ते पर जाने पर ध्यान दें। किसी भी तरह की असहज स्थिति में तुरंत इमरजेंसी सहायता लें । - कृष्णकुमार खीचड़, जोधपुर

28 Dec 2025

