राजस्थान के मार्बल उद्योग को बड़ी राहत, रॉयल्टी घटेगी, सीएम भजनलाल ने दी मंजूरी

Rajasthan : राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा ने मार्बल उद्योग को बड़ी राहत दी है। उन्होंने मार्बल की रॉयल्टी को 80 रुपए से घटाकर 40 रुपए करने की मंजूरी दे दी है।
सीएम भजनलाल ने जयपुर में शुक्रवार को लघु उद्योग भारती और राजस्थान प्रदेश के मार्बल प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने मार्बल खंडों पर एक कमेटी बनाने का निर्णय लिया। यह कमेटी 45 दिन में रॉयल्टी से जुड़े मुद्दों का समाधान करेगी। जल्द ही इस संबंध में नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा।
बैठक में राजसमंद विधायक दीप्ति माहेश्वरी, लघु उद्योग भारती से राष्ट्रीय सचिव नरेश पारीक, प्रमुख खान सचिव टी रविकांत और अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे।
वर्तमान समय में सेरेमिक टाइल्स, आयातित मार्बल, ग्रेनाइट एवं आर्टिफिशियल स्टोन जैसी प्रतिस्पर्धा और उपभोक्ताओं की बदलती रुचि के कारण यह उद्योग गंभीर मंदी का सामना कर रहा था। ऐसे में रॉयल्टी दरें घटने से मार्बल उद्योग को राहत मिलेगी।