राजस्थान के मार्बल उद्योग को बड़ी राहत, रॉयल्टी घटेगी, सीएम भजनलाल ने दी मंजूरी

सीएम भजनलाल ने जयपुर में शुक्रवार को लघु उद्योग भारती और राजस्थान प्रदेश के मार्बल प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने मार्बल खंडों पर एक कमेटी बनाने का निर्णय लिया। यह कमेटी 45 दिन में रॉयल्टी से जुड़े मुद्दों का समाधान करेगी। जल्द ही इस संबंध में नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा।