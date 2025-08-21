RGHS Update : राजस्थान स्वास्थ्य सुरक्षा योजना में बड़ा बदलाव, आदेश जारी, जानें

RGHS Update : राजस्थान स्वास्थ्य सुरक्षा योजना में बड़ा बदलाव। राजस्थान सरकार की स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (RGHS) अब मुख्यमंत्री आयुष्मान योजना की तरह चलेगी। जिलों में इसकी जिम्मेदारी सीएमएचओ को सौंपी है। सरकार ने इस योजना के लिए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को ही पूर्ण रूप से प्रशासनिक विभाग घोषित किया है। अब इसकी मॉनटरिंग, नियंत्रण, संचालन का समस्त जिम्मा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग का होगा। राज्य स्तर पर इसका पूर्ण प्रशासनिक नियंत्रण व पर्यवेक्षण अब राजस्थान स्टेट हेल्थ इंश्योरेंस एजेंसी (आरएसएचएए) के पास रहेगा। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य समूह-3 से जुड़ी फाइले मुख्य कार्यकारी अधिकारी के माध्यम से प्रस्तुत होगी।