चार बार सांसद रहे कर्नल सोनाराम का निधन, जैसलमेर के मोहनगढ़ में होगा आज अंतिम संस्कार

कर्नल सोनाराम जाट समाज के बड़े नेता थे। राजस्थान की राजनीति में जाना-पहचाना नाम था। उनका जन्म 31 मार्च 1945 को हुआ था। इंडियन मिलिट्री अकादमी से पास आउट सोनाराम 1971 युद्ध में भी भाग लिया था। पहले कांग्रेस से राजनीति करने वाले सोनाराम 2014 में भाजपा के साथ जुड़ गए थे। भाजपा के कद्दावर नेता जसवंत सिंह भाजपा का दामन छोड़ बाड़मेर से निर्दलीय चुनाव लड़े, लेकिन मोदी लहर में सोनाराम चुनाव जीत गए थे।