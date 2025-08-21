Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

बाड़मेर

चार बार सांसद रहे कर्नल सोनाराम का निधन, जैसलमेर के मोहनगढ़ में होगा आज अंतिम संस्कार

Colonel Sona Ram Passed Away : पूर्व सांसद और किसान नेता कर्नल सोनाराम चौधरी (85 वर्ष) का हृदयाघात के कारण बुधवार देर रात दिल्ली स्थित अस्पताल में निधन हो गया। उनका अंतिम संस्कार गुरुवार को जैसलमेर जिले के मोहनगढ़ में होगा।

बाड़मेर

Sanjay Kumar Srivastava

Aug 21, 2025

Farmer Leader four time MP Colonel Sona Ram Passed Away Jaisalmer Mohangarh last rites performed today
चार बार सांसद रहे कर्नल सोनाराम का निधन। फाइल फोटो पत्रिका

Colonel Sona Ram Passed Away : बाड़मेर पूर्व सांसद और किसान नेता कर्नल सोनाराम चौधरी (85 वर्ष) का हृदयाघात के कारण बुधवार देर रात दिल्ली स्थित अस्पताल में निधन हो गया। उनका अंतिम संस्कार गुरुवार को जैसलमेर जिले के मोहनगढ़ में होगा।

चार बार सांसद और एक बार विधायक रहे कर्नल सोनाराम

कर्नल सोनाराम चार बार सांसद और एक बार विधायक रहे। उन्हें पश्चिमी राजस्थान के कद्दावर नेताओं में माना जाता था। जानकारी के अनुसार दिल का दौरा पड़ने पर उन्हें दिल्ली के अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। रात 11 बजे बाद उपचार के दौरान निधन हो गया।

ये भी पढ़ें

Food Security Scheme : राजस्थान में “गिव अप अभियान” की ऐतिहासिक सफलता, 27 लाख सक्षम लाभार्थियों ने स्वेच्छा से छोड़ी खाद्य सब्सिडी
जयपुर
Food Security Scheme Update Rajasthan Give Up Abhiyan Historic Success 27 lakh capable beneficiaries voluntarily gave up food subsidy

मोहनगढ़, जैसलमेर आज होगा अंतिम संस्कार

गुरुवार को एयर एंबुलेंस से उनकी पार्थिव देह को बाड़मेर लाया जाएगा। वहां से बाड़मेर स्थित उनके निवास स्थान पर दर्शनार्थ के लिए पार्थिव देह को रखा जाएगा। इसके बाद पार्थिव देह को मोहनगढ़, जैसलमेर ले जाया जाएगा। वहीं पर अंतिम संस्कार होगा।

कर्नल सोनाराम का इतिहास

कर्नल सोनाराम जाट समाज के बड़े नेता थे। राजस्थान की राजनीति में जाना-पहचाना नाम था। उनका जन्म 31 मार्च 1945 को हुआ था। इंडियन मिलिट्री अकादमी से पास आउट सोनाराम 1971 युद्ध में भी भाग लिया था। पहले कांग्रेस से राजनीति करने वाले सोनाराम 2014 में भाजपा के साथ जुड़ गए थे। भाजपा के कद्दावर नेता जसवंत सिंह भाजपा का दामन छोड़ बाड़मेर से निर्दलीय चुनाव लड़े, लेकिन मोदी लहर में सोनाराम चुनाव जीत गए थे।

ये भी पढ़ें

Panchayat Elections Update : पंचायत चुनाव टालने पर हाईकोर्ट ने राजस्थान सरकार को दिया बड़ा झटका
जयपुर
Rajasthan High Court gave a big blow to State government for Panchayat Elections Postponing

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

21 Aug 2025 07:15 am

Hindi News / Rajasthan / Barmer / चार बार सांसद रहे कर्नल सोनाराम का निधन, जैसलमेर के मोहनगढ़ में होगा आज अंतिम संस्कार

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.