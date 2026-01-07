पत्नी-प्रेमिका की जासूसी तो ऐसे बचें, साइबर ठगी से भी बचाएगा यह उपाय

जयपुर. तेजी से बढ़ते साइबर ठगी और डिजिटल जासूसी के मामलों के बीच लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। साइबर ठग अब फर्जी लिंक भेजकर या चोरी-छिपे मोबाइल की कॉल को फॉरवर्ड मोड पर डालकर ओटीपी, बैंक कॉल और निजी जानकारी हासिल कर लेते हैं। यदि आपकी कॉल किसी अन्य नंबर पर फॉरवर्ड हो गई है, तो ठग आपकी हर अहम कॉल सुन या रोक सकते हैं।

कॉल फॉरवर्डिंग जांचें और हटाएं