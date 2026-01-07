Youth Leadership: विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग के लिए राजस्थान के 44 युवा चयनित

विकसित भारत संवाद में प्रदेश के 44 युवा चयनित, 29 युवा सांस्कृतिक प्रतियोगिताओं में दिखाएंगे प्रतिभा
Viksit Bharat Young Leaders Dialogue: जयपुर. राजस्थान के युवाओं के लिए गौरवपूर्ण उपलब्धि सामने आई है। विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग के लिए राजस्थान के 44 युवाओं का चयन हुआ है, वहीं 29 युवा राष्ट्रीय युवा महोत्सव की सांस्कृतिक प्रतियोगिताओं में प्रदेश का प्रतिनिधित्व करेंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने चयनित प्रतिभागियों से मुख्यमंत्री कार्यालय में संवाद कर उन्हें सफल सहभागिता के लिए शुभकामनाएं दीं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। स्वामी विवेकानंद के आदर्शों पर चलते हुए युवाओं की भूमिका सबसे अहम है। उन्होंने युवाओं को प्रदेश का ब्रांड एंबेसडर बताते हुए विश्वास जताया कि सभी प्रतिभागी राष्ट्रीय मंच पर राजस्थान की प्रतिभा और संस्कारों का प्रभावी प्रदर्शन करेंगे।
मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार युवाओं के विकास के लिए प्रदेश, संभाग और जिला स्तर पर युवा महोत्सवों का आयोजन कर रही है। युवाओं को विभिन्न स्तरों पर प्रोत्साहन राशि और पुरस्कार दिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब तक लगभग 92 हजार युवाओं को सरकारी नौकरी दी जा चुकी है और डेढ़ लाख से अधिक भर्तियां प्रक्रियाधीन हैं। निजी क्षेत्र में भी लाखों युवाओं को प्रशिक्षण और रोजगार उपलब्ध कराया गया है।
युवा मामले एवं खेल मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने युवाओं से इस अवसर का अधिकतम लाभ उठाने का आह्वान किया। कार्यक्रम में युवाओं ने अपने विचार साझा किए और विकसित भारत के निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाने का संकल्प लिया।
विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग: 44 युवा
सांस्कृतिक प्रतियोगिताएं: 29 युवा
हैक फॉर सोशल कॉज इवेंट: 2 युवा
92 हजार युवाओं को सरकारी नौकरी
डेढ़ लाख से अधिक पदों पर भर्ती प्रक्रियाधीन
प्रदेश स्तर पर युवा आइकॉन पुरस्कार
जिला, संभाग और राज्य स्तर पर पुरस्कार योजनाएं
बड़ी खबरेंView All
जयपुर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग