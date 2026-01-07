Youth Leadership: विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग के लिए राजस्थान के 44 युवा चयनित

मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार युवाओं के विकास के लिए प्रदेश, संभाग और जिला स्तर पर युवा महोत्सवों का आयोजन कर रही है। युवाओं को विभिन्न स्तरों पर प्रोत्साहन राशि और पुरस्कार दिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब तक लगभग 92 हजार युवाओं को सरकारी नौकरी दी जा चुकी है और डेढ़ लाख से अधिक भर्तियां प्रक्रियाधीन हैं। निजी क्षेत्र में भी लाखों युवाओं को प्रशिक्षण और रोजगार उपलब्ध कराया गया है।