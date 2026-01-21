Kareena Kapoor Diet: ना महंगी, ना विदेशी, करीना कपूर की सुपरफूड लिस्ट में लौकी, जानिए क्यों है गट हेल्थ हीरो

Kareena Kapoor Diet: फिटनेस और सादगी जब एक साथ आती है, तो उसका सबसे बड़ा उदाहरण हैं करीना कपूर खान। ट्रेंडिंग डाइट्स और फैंसी सुपरफूड्स से अलग, करीना हमेशा घर के खाने, मौसमी सब्जियों और देसी विकल्पों की वकालत करती रही हैं। इसी कड़ी में जब उनसे एक ऐसी सब्जी चुनने को कहा गया जो उनके लिए “सुपरपावर” है, तो उनका जवाब था लौकी।2023 में CNBC TV18 से बातचीत के दौरान करीना ने साफ कहा कि उन्हें लौकी बेहद पसंद है। उनके मुताबिक, यह सब्जी पेट के लिए बहुत हल्की और फायदेमंद है। उन्होंने बताया कि कई बार दवाइयों की जगह वह लौकी का सूप, सादा सलाद या हल्की-सी सब्जी खाना पसंद करती हैं। करीना मानती हैं कि लौकी भले ही ग्लैमरस न लगे, लेकिन असर के मामले में यह किसी सुपरफूड से कम नहीं।