शहादत को सलाम

लाइफस्टाइल

Fitness Tips: जवानों को फेल कर रहे हैं ये 73 साल के दादाजी! रोज 100 पुश-अप्स और हेल्दी डाइट है असली राज

Fitness Tips: 73 साल की उम्र में भी 6-पैक एब्स! जानिए उस बुजुर्ग की फिटनेस का राज जो रोज 100 पुश-अप्स और पुल-अप्स करते हैं। उनकी डाइट और वर्कआउट प्लान से आप क्या सीख सकते हैं।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Pratiksha Gupta

Jan 20, 2026

fitness tips for daily routine, fitness tips for men, fitness tips in hindi, 73 साल के बुजुर्ग की फिटनेस

73 Years Old Man Fitness | (फोटो सोर्स- bodybymark)

Fitness Tips: ​​आज के टाइम में जहां 30-40 की उम्र में आते- आते लोग खुद को थका हुआ महसूस करने लगते हैं और जिम जाने के नाम से ड़रते हैं, वहीं सोशल मीडिया पर एक 73 वर्षीय इंसान ने फिटनेस की नई मिसाल पेश की है। 73 की उम्र के इस आदमी को देखकर अच्छे-अच्छों के पसीने छूट रहे हैं। उनके उभरे हुए 6-पैक एब्स और गजब की फुर्ती ने यह साबित कर दिया है कि उम्र सिर्फ एक नंबर है(Age is just a number)।

जब कोच भी रह गए दंग

​हाल ही में फिटनेस कोच मार्क लैंगोव्स्की ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया, जिसमें वह जिम में एक बुजुर्ग से उनकी फिटनेस का राज पूछते नजर आ रहे हैं। पहली नजर में कोई भी यह अंदाजा नहीं लगा सकता कि यह इंसान 73 साल का है। उनकी बॉडी किसी प्रोफेशनल एथलीट जैसी रिप्ड और टोन्ड है।

​क्या है 73 साल की उम्र में 8.5% बॉडी फैट का राज?

​अक्सर मस्कुलर बॉडी देखकर लोग 'टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट थेरेपी' (TRT) जैसा शॉर्टकट का सोचते हैं, लेकिन इस इंसान ने साफ किया कि उनकी यह बॉडी सालों की मेहनत और डिसिप्लिन का रिजल्ट है। उनका बॉडी फैट सिर्फ 8.5% है, जो कि युवाओं के लिए भी एक बड़ा चैलेंज होता है।

वर्कआउट रूटीन: 100 पुश-अप्स और पुल-अप्स

​उनकी फिटनेस की असली राज उनकी निरंतरता (Consistency) है। उन्होंने बताया कि वह हर दूसरे दिन 100 पुश-अप्स और 100 पुल-अप्स का सेट पूरा करते हैं। उनकी ताकत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि बातचीत के दौरान ही उन्होंने देखते ही देखते 36 पुश-अप्स मार दिए। उन्होंने बताया कि वह एक बार में 30 पुल-अप्स करने की पावर रखते हैं।

क्या खाते हैं ये सुपर ओल्ड मैन?

​सिर्फ एक्सरसाइज ही नहीं, उनकी डाइट भी बहुत शानदार है:

  • वह अपनी डाइट में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बहुत कम रखते हैं।
  • बॉडी को मेंटेन रखने के लिए वो व्हे प्रोटीन, कोलेजन और क्रिएटिन लेते हैं।
  • बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए वह महीने में कम से कम एक बार फास्ट जरूर करते हैं।
  • ​उन्होंने यह भी बताया कि वह कभी-कभी एक या दो गिलास रेड वाइन का पी लेते हैं।

Healthy Lifestyle

लाइफस्टाइल

Published on:

20 Jan 2026 11:51 am

Hindi News / Lifestyle News / Fitness Tips: जवानों को फेल कर रहे हैं ये 73 साल के दादाजी! रोज 100 पुश-अप्स और हेल्दी डाइट है असली राज

लाइफस्टाइल

स्वास्थ्य

