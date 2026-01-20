Fitness Tips: जवानों को फेल कर रहे हैं ये 73 साल के दादाजी! रोज 100 पुश-अप्स और हेल्दी डाइट है असली राज

73 Years Old Man Fitness | (फोटो सोर्स- bodybymark)
Fitness Tips: आज के टाइम में जहां 30-40 की उम्र में आते- आते लोग खुद को थका हुआ महसूस करने लगते हैं और जिम जाने के नाम से ड़रते हैं, वहीं सोशल मीडिया पर एक 73 वर्षीय इंसान ने फिटनेस की नई मिसाल पेश की है। 73 की उम्र के इस आदमी को देखकर अच्छे-अच्छों के पसीने छूट रहे हैं। उनके उभरे हुए 6-पैक एब्स और गजब की फुर्ती ने यह साबित कर दिया है कि उम्र सिर्फ एक नंबर है(Age is just a number)।
हाल ही में फिटनेस कोच मार्क लैंगोव्स्की ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया, जिसमें वह जिम में एक बुजुर्ग से उनकी फिटनेस का राज पूछते नजर आ रहे हैं। पहली नजर में कोई भी यह अंदाजा नहीं लगा सकता कि यह इंसान 73 साल का है। उनकी बॉडी किसी प्रोफेशनल एथलीट जैसी रिप्ड और टोन्ड है।
अक्सर मस्कुलर बॉडी देखकर लोग 'टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट थेरेपी' (TRT) जैसा शॉर्टकट का सोचते हैं, लेकिन इस इंसान ने साफ किया कि उनकी यह बॉडी सालों की मेहनत और डिसिप्लिन का रिजल्ट है। उनका बॉडी फैट सिर्फ 8.5% है, जो कि युवाओं के लिए भी एक बड़ा चैलेंज होता है।
उनकी फिटनेस की असली राज उनकी निरंतरता (Consistency) है। उन्होंने बताया कि वह हर दूसरे दिन 100 पुश-अप्स और 100 पुल-अप्स का सेट पूरा करते हैं। उनकी ताकत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि बातचीत के दौरान ही उन्होंने देखते ही देखते 36 पुश-अप्स मार दिए। उन्होंने बताया कि वह एक बार में 30 पुल-अप्स करने की पावर रखते हैं।
बड़ी खबरेंView All
लाइफस्टाइल
ट्रेंडिंग
स्वास्थ्य