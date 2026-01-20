Fitness Tips: जवानों को फेल कर रहे हैं ये 73 साल के दादाजी! रोज 100 पुश-अप्स और हेल्दी डाइट है असली राज

Fitness Tips: ​​आज के टाइम में जहां 30-40 की उम्र में आते- आते लोग खुद को थका हुआ महसूस करने लगते हैं और जिम जाने के नाम से ड़रते हैं, वहीं सोशल मीडिया पर एक 73 वर्षीय इंसान ने फिटनेस की नई मिसाल पेश की है। 73 की उम्र के इस आदमी को देखकर अच्छे-अच्छों के पसीने छूट रहे हैं। उनके उभरे हुए 6-पैक एब्स और गजब की फुर्ती ने यह साबित कर दिया है कि उम्र सिर्फ एक नंबर है(Age is just a number)।