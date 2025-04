Lauki Juice Side Effects: किन लोगों को बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए लौकी के जूस का सेवन? एक्सपर्ट से जानें

लौकी का जूस पीने के क्या नुकसान हैं -एक्सपर्ट डॉ. अर्जुन राज (आयुर्वेदिक चिकित्सक) का मानना है कि लौकी का ताजा जूस पीना शरीर के लिए काफी लाभदायक हो सकता है, खासकर तब जब आप हल्दी लाइफस्टाइल फॉलो कर रहे हैं।। हालांकि, हर चीज के कुछ फायदे होते हैं तो कुछ नुकसान भी। लौकी का सेवन कुछ विशेष स्वास्थ्य समस्याओं से ग्रस्त लोगों को नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे उनकी स्थिति और बिगड़ सकती है। आइए जानते हैं कि लौकी का जूस किन लोगों के लिए उपयुक्त नहीं है।

दस्त और उल्टी जिन लोगों को अक्सर पेट से जुड़ी समस्याएं होती हैं, उन्हें लौकी का जूस पीने से बचना चाहिए। यह पाचन से जुड़ी गड़बड़ी को बढ़ा सकता है, जिससे दस्त और उल्टी की समस्या हो सकती है। खासकर जिनका पाचन तंत्र कमजोर है, उनके लिए यह जूस नुकसानदायक हो सकता है। बेहतर होगा कि इसका सेवन करने से पहले डॉक्टर से परामर्श जरूर लें।

किडनी संबंधी समस्याएं अगर किसी व्यक्ति को पहले से किडनी से संबंधित परेशानियां हैं, जैसे पथरी या गुर्दों की कार्यक्षमता में कमी, तो उन्हें लौकी का जूस नहीं पीना चाहिए। इसमें मौजूद अधिक पानी और कुछ यौगिक किडनी पर अतिरिक्त दबाव डाल सकते हैं, जिससे स्थिति बिगड़ सकती है।

अस्थमा के मरीज जिन व्यक्तियों को अस्थमा या सांस से जुड़ी कोई समस्या है, उन्हें भी लौकी का जूस पीने से बचना चाहिए। लौकी की तासीर ठंडी मानी जाती है, जो सर्दी-जुकाम और कफ की समस्या को बढ़ा सकती है। इससे सांस लेना और मुश्किल हो सकता है तथा अस्थमा की स्थिति और गंभीर हो सकती है।

बढ़ा हुआ यूरिक एसिड जिन लोगों में जिन लोगों में यूरिक एसिड का स्तर अधिक होता है, उन्हें भी लौकी के जूस से परहेज करना चाहिए। यह स्थिति गठिया, गाउट और जोड़ों की सूजन जैसी समस्याएं पैदा कर सकती है। लौकी का जूस इन लक्षणों को और बढ़ा सकता है, इसलिए ऐसे मरीज इसे पीने से पहले विशेषज्ञ की सलाह लें।

लौकी का जूस कितनी मात्रा में पीना चाहिए (How much bottle gourd juice should be consumed) लौकी का जूस रोजाना एक कप (लगभग 200 से 250 मिलीलीटर) तक ही पीना चाहिए। इससे ज्यादा मात्रा सेहत पर गलत असर डाल सकती है, खासकर अगर जूस कड़वा हो। हमेशा ध्यान रखें कि जूस की मात्रा सीमित हो और शरीर की ज़रूरत के अनुसार ही हो।