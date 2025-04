Benefits Of Lauki Juice: खाली पेट लौकी का जूस पीना चाहिए या नहीं? एक्सपर्ट्स की राय

क्या खाली पेट लौकी का जूस पीना चाहिए? – एक्सपर्ट्स की राय Benefits of drinking lauki juice डॉ. अर्जुन राज (आयुर्वेदिक चिकित्सक) मानते हैं कि सुबह खाली पेट लौकी का ताजा जूस पीना शरीर के लिए काफी फायदेमंद हो सकता है, खासकर अगर आप हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो कर रहे हैं। आइए जानते हैं लौकी के जूस के प्रमुख फायदे। मानते हैं कि सुबह खाली पेट लौकी का ताजा जूस पीना शरीर के लिए काफी फायदेमंद हो सकता है, खासकर अगर आप हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो कर रहे हैं। आइए जानते हैं लौकी के जूस के प्रमुख फायदे।

लौकी का जूस पीने के स्वास्थ्य लाभ (Health benefits of drinking bottle gourd juice) वजन घटाने में सहायक

लौकी में कैलोरी बहुत कम होती है और फाइबर अधिक होता है, जिससे यह वजन घटाने में मदद करता है।

पाचन तंत्र को दुरुस्त करता है

इसका नियमित सेवन गैस, कब्ज और बवासीर जैसी समस्याओं से राहत देता है। डायबिटीज नियंत्रण में सहायक

लौकी में मौजूद बायोएक्टिव सैपोनिन्स और ट्राइटरपेनॉइड्स ब्लड शुगर लेवल को कम करने में सहायक होते हैं।

ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल

लौकी का जूस हृदय स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है। यह रक्तचाप और कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करने में मदद करता है। शरीर को डिटॉक्स करता है

इसका क्षारीय (alkaline) स्वभाव शरीर के पीएच स्तर को संतुलित रखता है और शरीर को अंदर से साफ करता है।

हाइड्रेशन में मददगार

में पानी की मात्रा अधिक होती है, जो शरीर को हाइड्रेटेड बनाए रखता है। स्ट्रेस और सूजन को कम करता है

लौकी में पानी की मात्रा अधिक होती है, जो शरीर को हाइड्रेटेड बनाए रखता है। स्ट्रेस और सूजन को कम करता है

लौकी में पाए जाने वाले पॉलीफेनॉल्स सूजन को कम करते हैं और मानसिक तनाव में भी राहत दिलाते हैं।

लौकी का जूस पीने का सही समय कब है (When is the right time to drink bottle gourd juice) लौकी का जूस पीने का सबसे सही और असरदार समय सुबह का होता है, खासकर खाली पेट। सुबह के वक्त हमारा शरीर सबसे ज्यादा एक्टिव मोड में होता है, और जो भी हेल्दी चीजे हम लेते हैं, उसका असर सीधे शरीर पर पड़ता है। खाली पेट लौकी का जूस(Lauki Juice)पीने से पाचन (डाइजेशन) बेहतर होता है, शरीर डिटॉक्स होता है और दिनभर एनर्जी बनी रहती है।और ध्यान रखें कि कभी भी कड़वी लौकी का जूस न पिएं, यह शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है।

डिसक्लेमरः इस लेख में दी गई जानकारी का उद्देश्य केवल रोगों और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति जागरूकता लाना है। यह किसी क्वालीफाइड मेडिकल ऑपिनियन का विकल्प नहीं है। इसलिए पाठकों को सलाह दी जाती है कि वह कोई भी दवा, उपचार या नुस्खे को अपनी मर्जी से ना आजमाएं बल्कि इस बारे में उस चिकित्सा पैथी से संबंधित एक्सपर्ट या डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें।