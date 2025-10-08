Patrika LogoSwitch to English

Jaipur SMS Fire

लाइफस्टाइल

Baby Unique Names: बच्चों का यूनिक नाम रखने के लिए अपनाएं ये ट्रिक

Tips For Naming A Baby: बच्चों का यूनिक नाम रखना हर माता-पिता के लिए एक खास अनुभव होता है। अगर आप भी अपने बच्चे का नाम ऐसा रखना चाहते हैं जो खास, अर्थपूर्ण और यूनिक हो, तो इन ट्रिक्स को जरूर अपनाएं।

भारत

image

Anamika Mishra

Oct 08, 2025

बच्चों का यूनिक नाम रखने के लिए ट्रिक। (Image Source: Chatgpt)

Baby Name Selection Tips: परिवार में जब किसी बच्चे का जन्म होता है तो यह एक बेहद खुशी का पल होता है। बच्चे की आने की खुशी के साथ ही परिवार के सदस्यो में नाम रखने का अलग उत्साह होता है। लेकिन, बचचे का नाम रखना जितना उत्साहपूर्ण होता है, उतना ही चुनौतीपूर्ण भी होता है। माता-पिता चाहते हैं कि उनके बच्चे का नाम सुनने में सरल और आकर्षक तो हो साथ ही नाम का सुंदर अर्थ भी हो। ऐसे में बच्चों का नाम चुनते समय इन बातों का ध्यान रख सकते हैं।

दोस्तों से सलाह लें

अपने बच्चे का नाम रखने से पहले आप अपने उन दोस्तों की सलाह ले सकते हैं, जो पहले माता-पिता बन चुके हों। ऐसे दोस्त आपकी बेहतर मदद कर पाएंगे।

बिना अर्थ वाला नाम न रखें

नए जमाने के हिसाब से बच्चे का नाम रखें, लेकिन याद रहे कि नाम अर्थपूर्ण होना चाहिए। ऐसे नाम चुनने से बचना चाहिए जिनका कोई अर्थ न हो।

छोटे नाम को प्राथमिकता दें

बच्‍चे का नाम लंबा रखने की बजाय छोटा रखें। छोटे नाम रखने पर उच्‍चरण करने में आसानी होती है। साथ ही कोशिश करें कि बच्चे का एक ही नाम रखें। कई लोग अपने बच्चों के कई नाम रखते हैं, जबकि ऐसा करना सही नहीं है।

सोशल मीडिया

आजकल सोशल मीडिया से लेकर कई ऐसे प्लेटफॉर्म और ऐप्स हैं जहां आ बच्चों के लिए यूनिक नाम सर्च कर सकते हैं। आपको नामों के बारे में ज्यादा जानना है तो गूगल का सहारा ले सकते हैं।

बड़ों के नाम पर बच्चे का नाम

आप चाहें तो किसी बड़े के नाम पर भी अपने बच्चे का नामकरण कर सकते हैं, अगर घर में किसी का नाम आपको सबसे प्‍यारा लगता है तो उसके नाम पर बच्‍चे का नाम रख सकते हैं।

ऑनलाइन वोटिंग

आजकल एक नया ट्रेंड चल गया है। लोग एक नाम को चुनकर उस पर ऑनलाइन वोटिंग भी करवा सकते हैं। इसके आलावा उस नाम पर अपने दोस्‍तों और घरवालों की राय भी ले सकते हैं।

लाइफस्टाइल

08 Oct 2025 05:09 pm

लाइफस्टाइल

स्वास्थ्य

