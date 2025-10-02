26 लाख रुपए बच्चे का नाम रखने के लिए, Baby Name का बिजनेस चलाने वाली ये महिला कौन है?

Taylor Humphrey की फाइल फोटो | Photo- Taylor Humphrey/Instagram
Baby Name Fees 26 Lakh : कोई एक नाम रखने के लिए लाखों की फीस ले सकता है? चलो मान लिया कि फीस होगी मगर, क्या कोई इतने पैसे देकर सिर्फ अपने बच्चे का नाम रखवा रहा है। इससे ये पता चलता है कि दुनिया में पैसे से ज्यादा मायने रखता है पसंद। इसलिए, अमेरिका की 37 वर्षीय टेलर हंफ्री बच्चों के नाम रखने का बिजनेस चला रही हैं। इस काम के लिए वो लाखों रुपए ले भी रही हैं।
जानकारी के मुताबिक, सैन फ्रांसिस्को की 37 वर्षीय टेलर हंफ्री ये काम करती हैं। उन्होंने नाम चुनने के अपने शौक को व्यवसाय में ऐसा ढाला कि अब वह बच्चे का नाम चुनने के लिए 30 हजार डॉलर (26 लाख रुपए) तक लेती है। हंफ्री अब तक 500 से ज्यादा बच्चों का नामकरण कर चुकी है।
उनका मानना है कि नाम रखने में उन्हें कई बातों का ध्यान रखना होता है। मसलन ज्यादातर लोग चाहते हैं कि नाम अजीब न हो, सरल हो, लेकिन बुनियादी नहीं हो। बिना अतिश्योक्ति फैशनेबल भी लगे। इसलिए लोग नाम रखने के लिए लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं। हंफ्री के मुताबिक माता-पिता ऐसा नाम चाहते हैं, जो सांस्कृतिक विरासत को दर्शाते हों, पारिवारिक परंपराओं से मेल खाते हों या ऐसे नाम जो ऐतिहासिक होने के साथ ही वह आधुनिक भी लगे।
नाम रखने की उनकी क्षमता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि एक बार नवजात बच्चे के नाम पर सहमति नहीं बन पाने के कारण अस्पताल के दस्तावेज पूरे होने में देरी हो रही थी । इसके बाद दंपती ने उन्हें फोन किया तो उन्होंने इसे मिनटों में सुलझा दिया। हंफ्री कहती हैं कभी-कभी ग्राहकों के इतने फोन आते हैं कि मुझे अन्य काम छोड़ने पड़ते हैं।
कीमत को सुनकर ये स्पष्ट है कि इनके क्लाइंट्स अमीर हैं। SF क्रॉनिकल की न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक, $10,000 के पैकेज में नाम रखने का वीआईपी ट्रीटमेंट मिलता है। अगर इससे भी बेहतर सुविधा चाहिए तो $30,000 तक देने पड़ते हैं।
मीडिया के साथ बातचीत में हम्फ्री ने ये बताया है कि वो नाम रखने को इतना आसान हीं मानती हैं। ये कई बार मुश्किल भी हो जाता है। मुई कई बार लगता है कि मैं थेरेपिस्ट की तरह हूं। बता दें, हम्फ्री को सोशल मीडिया पर भी लोग पसंद करते हैं, उनके लाखों फॉलोअर्स भी हैं।
अगली बार कोई कहे कि "नाम में क्या रखा है?" तो उसे आप ये खबर पढ़ा देना। क्योंकि, नाम में बहुत कुछ रखा है इसलिए तो लोग नाम रखने के लिए लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं।
