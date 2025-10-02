26 लाख रुपए बच्चे का नाम रखने के लिए, Baby Name का बिजनेस चलाने वाली ये महिला कौन है?

उनका मानना है कि नाम रखने में उन्हें कई बातों का ध्यान रखना होता है। मसलन ज्यादातर लोग चाहते हैं कि नाम अजीब न हो, सरल हो, लेकिन बुनियादी नहीं हो। बिना अतिश्योक्ति फैशनेबल भी लगे। इसलिए लोग नाम रखने के लिए लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं। हंफ्री के मुताबिक माता-पिता ऐसा नाम चाहते हैं, जो सांस्कृतिक विरासत को दर्शाते हों, पारिवारिक परंपराओं से मेल खाते हों या ऐसे नाम जो ऐतिहासिक होने के साथ ही वह आधुनिक भी लगे।