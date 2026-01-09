100 Saal Kaise Jiye : कितना पानी पिएं, कितना चलें… 100 साल लंबा जीने के लिए डॉ. नरेश त्रेहान ने बताई 10 बातें

1- दिन में कम से कम दो लीटर पानी पीना चाहिए। ये शरीर को जवां रखने में मदद करता है। हेल्दी रहने के लिए इतना पानी जरूर पिएं। साथ ही जानिए, उम्र के हिसाब से कितना पानी पीना चाहिए।

2- शरीर से काम लीजिए। जितना शरीर से काम लेंगे यानि मेहनत करेंगे उतना शरीर स्वस्थ्य रहेगा।

3- खाना जरुरत के हिसाब से खाइए। चीनी या मिठाई दो सप्ताह तक छोड़कर देखिए। देखिए कैसे चेहरे पर सूजन कम होता है। रात को कार्बोहाइड्रेट मत खाइए सलाद खाइए।

4- वाहन का प्रयोग कम करें। पैदल या साइकिल का इस्तेमाल ज्यादा करें। इससे आपको अलग से जिम जाने की जरुरत नहीं पड़ेगी।

5- गुस्सा नहीं होना है। कम बोलिए, बोलने से पहले सोचिए। घर या अपने आसपास No Anger zone बनाइए।

6- धन का मोह छोड़िए। उतना धन कमाइए जितना जरूरी है।

7- कभी किसी चीज को पाने के लिए खुद पर गुस्सा न उतारें।

8- पद, जाति, धर्म और पैसा आपका अहंकार बढ़ाती है उसे त्यागें। जीवन में विनम्र बनिए।

9- बाल सफेद होने का मतलब बुढ़ापा नहीं है। आप आशावादी रहें। यात्रा करना चाहिए जब तक घुटने साथ दे रहे हैं।

10- छोटों से बहुत सहानुभूति रखिए।